Cámara y Senado unidos por el dolor: lamentan la muerte del representante Diógenes Quintero

Minuto30.com .- Colombia se estremece ante una nueva tragedia aérea. El representante a la Cámara por las curules de paz, Diógenes Quintero Amaya, es una de las 15 víctimas mortales que dejó el siniestro de una aeronave de la aerolínea Satena ocurrido este miércoles 28 de enero de 2026.

La aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK-4709, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña cuando perdió contacto con la torre de control a las 11:54 a. m. Tras horas de angustia, los restos fueron hallados en una zona boscosa del sector de Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander.

Una pérdida para las víctimas del conflicto

Diógenes Quintero, de 36 años y oriundo de Hacarí, era el rostro de las víctimas del Catatumbo en el Congreso. Elegido por la Circunscripción Especial de Paz (CITREP), dedicó su labor a la reparación de víctimas, el desarrollo de los municipios PDET y la defensa de los derechos humanos en su región.

El presidente del Senado, Lidio García, y el presidente de la Cámara, Julián López, emitieron comunicados conjuntos expresando su consternación: “Se nos fue el alma del equipo. Diógenes fue un guerrero de la paz y una voz incansable para su territorio” .

La lista de víctimas: Una tragedia regional

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los 13 pasajeros y los 2 tripulantes. Además del congresista, en el vuelo viajaban figuras clave del liderazgo local:

Carlos Salcedo: Médico y candidato a la Cámara por las curules de paz.

Natalia Cristina Acosta: Asistente personal del representante Quintero.

Juan David Pacheco: Exconcejal de Ocaña, quien viajaba con su esposa Maira Sánchez.

Capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega: Tripulación de la aeronave.

Investigación en curso

Este accidente se suma a la reciente y dolorosa pérdida del cantante Yeison Jiménez, ocurrida apenas semanas atrás (10 de enero) en Boyacá, lo que ha puesto bajo la lupa de la Aeronáutica Civil la seguridad de los vuelos regionales y las condiciones meteorológicas en zonas de difícil acceso como el Catatumbo.

Aunque las causas exactas están por establecerse, los equipos de rescate mencionaron condiciones de neblina densa en la zona al momento del impacto.

Los cuerpos están siendo trasladados a Medicina Legal en Cúcuta para las labores de identificación.