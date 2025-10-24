¡Qué voleo de excusas! Montealegre hizo la Constituyente y renunció como Minjusticia por pedido de Petro

Resumen: El presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien la presentó de forma irrevocable. Aunque Montealegre alegó necesitar retomar sus derechos como "víctima de Uribe", la salida se da en medio de una fuerte disputa pública con el Procurador General y una advertencia de Montealegre sobre "traidores" en Palacio.

El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien presentó su dimisión al cargo de manera irrevocable. La salida del exfiscal se produce apenas días después de haber radicado el controvertido proyecto de ley para convocar una asamblea nacional constituyente, una de las iniciativas bandera del mandatario.

Aunque la renuncia fue acatada por Montealegre, la carta dirigida al presidente Petro, conocida por este medio, expone tensiones y un fuerte enfrentamiento interno. Montealegre argumentó que su salida se debía a su necesidad de retomar sus derechos como «víctima de Uribe» para impedir que los actos del expresidente «queden en la impunidad», e insistió en su deber de acudir a tribunales internacionales.

Sin embargo, el exministro escaló sus críticas al señalar directamente a figuras políticas del Gobierno. En un mensaje que evidencia profundas fracturas dentro del oficialismo, Montealegre atacó al procurador general Gregorio Eljach, refiriéndose a él como parte de «la clase política más corrupta de Colombia» y cuestionando el apoyo que supuestamente recibía de «sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia».

Montealegre también lanzó una advertencia directa al presidente: “Cuídese mucho: en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo”, remató, sugiriendo la presencia de deslealtades en el círculo cercano al mandatario.

La renuncia de Montealegre también se da en medio de una pública disputa con el procurador Eljach, con quien intercambió denuncias por presunta participación en política. Analistas políticos han interpretado que la solicitud de renuncia de Petro es el resultado de la tensión generada por esta disputa, que estaba poniendo en riesgo la agenda legislativa del Gobierno. Con la salida de Montealegre, el presidente Petro debe buscar un nuevo ministro que asuma la responsabilidad de la cartera y lidere la controversial propuesta de la asamblea constituyente.

¡Qué voleo de excusas! Montealegre hizo la Constituyente y renunció como Minjusticia por pedido de Petro