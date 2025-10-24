Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Marchas y movilizaciones programadas para el 24 y 25 de octubre en Bogotá. Plantones en el Ministerio de Ambiente y Universidad Nacional. Posibles afectaciones a TransMilenio.

¡Atención Bogotá! La movilidad estará afectada por marchas y plantones este 24 y 25 de octubre

La Secretaría de Gobierno de Bogotá ha emitido una alerta sobre la realización de diversas marchas y movilizaciones programadas para este viernes 24 y sábado 25 de octubre.

Se advierte a la ciudadanía sobre los posibles traumatismos y congestiones que estas concentraciones podrían generar en varios corredores viales clave de la capital, afectando incluso la operación de TransMilenio.

El alcaldía de Bogotá, a través de sus equipos de gestores y seguridad, ha confirmado que realizará el debido acompañamiento a los manifestantes para garantizar el derecho a la protesta pacífica, al tiempo que busca reducir al máximo los impactos negativos en la movilidad. Sin embargo, la propia Secretaría señaló que las movilizaciones podrían generar «traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio», por lo que se recomienda a los ciudadanos planear sus rutas con antelación.

Agenda de las marchas y plantones

La agenda de marchas y plantones se extiende por dos días con diversos focos de concentración:

Viernes, 24 de octubre:

1:00 p.m. (y la marcha de Petro): Se llevará a cabo un plantón en inmediaciones del Ministerio de Ambiente, convocado por colectivos ambientalistas. A este se suma la masiva manifestación convocada por el presidente Gustavo Petro, liderada por instituciones del Gobierno a la 1:00 p.m. desde varios puntos para converger en la Plaza de Bolívar sobre las 4:00 p.m., en apoyo a la idea de la asamblea nacional constituyente.

Sábado, 25 de octubre:

8:00 a.m.: Se realizará un evento cultural y de reivindicación en defensa de los barrios en la Universidad Nacional, organizado por el colectivo «Derecho a la Ciudad y al Territorio».

9:00 a.m.: Otro grupo ciudadano convocó una jornada cultural en la estación Centro Memoria de TransMilenio, bajo el lema: “¡La memoria no se borra: se pinta, se nombra y se defiende!”.

Llamado a la calma por parte del alcalde Galán

Ante la jornada de marchas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le envió un mensaje directo al presidente Petro, como principal convocante, pidiéndole garantizar que las movilizaciones se desarrollen en completa paz y sin actos de vandalismo o bloqueos.

La Secretaría de Movilidad reiteró la necesidad de que los ciudadanos: