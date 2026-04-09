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    ¡Qué voleo de ‘chorro’! Revelan video exclusivo de la fiesta en la cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez

    Aunque escuchar a Nelson Velásquez a palo seco es muy duro, en la cárcel no deberían beber. Dice uno pues.

    Publicado por: Julian Medina

    Qué voleo de chorro Revelan video exclusivo de la fiesta en la cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez
    Captura de video.
    ¡Qué voleo de ‘chorro’! Revelan video exclusivo de la fiesta en la cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez

    Resumen: El concejal de Medellín, Andrés Tobón, desató un escándalo nacional al revelar imágenes exclusivas de un concierto privado del cantante vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, evento que incluyó tarima, licor y banquetes para los principales cabecillas de las estructuras criminales de la ciudad. Esta denuncia, calificada por el cabildante como una "vergüenza total", pone en evidencia graves fallas de control por parte del INPEC y coincide con la decisión del Gobierno de suspender los diálogos de "Paz Urbana", ante la indignación ciudadana por los privilegios desmedidos otorgados a los delincuentes en medio de un proceso de paz.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una fuerte indignación ha provocado la difusión de un video captado al interior de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, en el que se observa al reconocido cantante de vallenato Nelson Velásquez ofreciendo un concierto privado para los internos, entre los que se encuentran los principales cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

    La denuncia fue hecha pública por el concejal de Medellín, Andrés Tobón, quien calificó el evento como una “vergüenza total. En las imágenes se aprecia un montaje profesional con tarima, luces, sonido y la presencia del artista interpretando sus éxitos ante una audiencia que disfruta de un banquete con licor y comida especializada.

    Privilegios bajo la lupa

    El video muestra un ambiente de celebración que dista mucho del rigor que debería tener un centro penitenciario de alta seguridad. Según Tobón, el evento fue una “rumba completa” para quienes son considerados los peores criminales de la región, planteando serios interrogantes sobre la vigilancia y el control del INPEC.

    “¿Cómo entraron todo eso? ¿Qué estaban festejando?”, cuestionó el concejal a través de sus redes sociales, exigiendo respuestas inmediatas sobre quién autorizó el ingreso de la logística, los instrumentos musicales y las bebidas alcohólicas al penal.

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    Este escándalo coincide con el reciente anuncio del Gobierno Nacional de suspender la mesa de diálogo de “Paz Urbana” tras confirmarse, precisamente, el ingreso irregular de un artista a este centro de reclusión. Aunque el comunicado oficial del Gobierno no mencionaba nombres, el video revelado por el concejal Tobón pondría rostro y nombre al polémico evento que hoy tiene en jaque el proceso de paz con las bandas de Medellín.

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    Reacciones y consecuencias

    Las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Justicia enfrentan ahora la presión de la opinión pública para identificar a los responsables de permitir este “concierto privado”. Se espera que en las próximas horas el INPEC rinda un informe detallado sobre las fallas en los protocolos de seguridad que permitieron que una cárcel de máxima seguridad se transformara, por una noche, en una sala de eventos para la delincuencia organizada.

    ¡Qué voleo de ‘chorro’! Revelan video exclusivo de la fiesta en la cárcel de Itagüí con Nelson Velásquez

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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