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Resumen: Dos personas fueron capturadas en Bello y Rionegro por su presunta participación en secuestros mediante engaños con falsos servicios en el Oriente antioqueño. Las autoridades señalan que citaban a las víctimas a zonas rurales, donde eran retenidas para exigir dinero por su liberación, y que harían parte de una estructura criminal dedicada a estas actividades.

¡Cayeron con engaños! Desmantelan red que citaba víctimas con falsos servicios para secuestrarlas en Antioquia

Dos personas señaladas de participar en secuestros bajo la modalidad de falsos servicios fueron capturadas por las autoridades en Antioquia, en medio de operativos adelantados en los municipios de Bello y Rionegro.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos estarían vinculados a una estructura criminal que operaba en el Oriente del departamento, específicamente en zonas rurales de Marinilla y La Ceja, donde las víctimas eran llevadas mediante engaños para posteriormente ser privadas de la libertad.

Engaños para llevar a las víctimas a zonas rurales

Las investigaciones señalan que los capturados utilizaban la estrategia de ofrecer supuestos servicios para atraer a las personas hasta lugares apartados. Una vez allí, eran interceptadas y retenidas mientras se les exigía dinero a cambio de su liberación.

Según el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, los implicados cumplían un papel clave dentro de la estructura, actuando como dinamizadores de secuestros extorsivos. Asimismo, indicó que esta organización obtenía rentas criminales mensuales que oscilaban entre 150 y 300 millones de pesos producto de estas actividades ilícitas.

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Capturas y proceso judicial en curso

Las detenciones se realizaron mediante diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea por unidades del Gaula Antioquia y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), en el marco de operaciones contra estructuras criminales.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto, y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Uno de los detenidos, conocido con el alias de ‘Marranero’, presenta antecedentes judiciales por receptación, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular que será sometido a análisis con fines investigativos.

Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra este tipo de delitos e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa, especialmente aquellas relacionadas con ofertas de servicios que puedan resultar engañosas.