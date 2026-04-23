¡Qué tristeza! Voraz incendio consumió dos viviendas en Manrique; ninguna persona perdió la vida

Resumen: A las 6:47 a.m., tres tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín controlaron un incendio estructural en la intersección de la Calle 68 con 28, en el barrio Versalles de la Comuna 3 (Manrique). La emergencia dejó daños materiales en dos viviendas, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Un despertar agitado vivieron los habitantes de la Comuna 3 (Manrique), específicamente en el sector de Versalles, tras registrarse un incendio estructural durante las primeras horas de la mañana de este jueves. Gracias a la rápida intervención de los organismos de socorro, la emergencia no cobró vidas humanas ni dejó personas heridas.

De acuerdo con el informe preliminar entregado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), el fuego fue controlado de manera efectiva hacia las 6:47 a.m. Para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a estructuras aledañas, fue necesario el despliegue de tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes acudieron rápidamente a la intersección de la Calle 68 con 28, lugar donde se reportó la conflagración.

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El balance oficial de las autoridades señala que el incidente dejó daños materiales en dos viviendas de la zona. Afortunadamente, se entregó un parte de tranquilidad al confirmar que el evento no dejó ninguna persona lesionada por las llamas o por inhalación de humo.

Por el momento, los equipos técnicos del Dagrd no han revelado qué provocó el fuego. Se espera que en las próximas horas se realice la inspección estructural de rigor para determinar el origen de las llamas, evaluar el nivel de afectación en los inmuebles involucrados y definir si presentan algún riesgo de colapso para sus habitantes.

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