“Que tristeza”: Fico Gutiérrez se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez en siniestro aéreo

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez perdió la vida este viernes tras estrellarse la avioneta en la que viajaba, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. La aeronave, que era de su propiedad, transportaba a seis personas, incluyendo al artista, y al parecer cuatro ocupantes habrían fallecido en el siniestro.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su pesar a través de su cuenta de X: “Qué tristeza. Me duele recibir la noticia de la muerte del gran Yeison Jiménez. Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos.”

Que tristeza . Me duele recibir la noticia de la muerte del gran Yeison Jiménez. Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos. pic.twitter.com/1ot309oeC2 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 10, 2026

Yeison Jiménez, considerado uno de los exponentes más importantes de la música popular colombiana, había construido una sólida trayectoria artística, con reconocidos éxitos como “Aventurero” y numerosas giras internacionales, además de participar como jurado en programas de televisión. Su partida deja un profundo vacío en el ámbito musical y en sus seguidores.

Las autoridades locales y el equipo de búsqueda y rescate continúan las labores de investigación para esclarecer las causas del accidente.