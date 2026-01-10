Resumen: La Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá confirmaron el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez y otros cinco ocupantes tras el accidente de una aeronave con matrícula N325FA, ocurrido el 10 de enero de 2026 en el sector Romita, entre Paipa y Duitama. El siniestro se produjo mientras la avioneta cumplía un plan de vuelo hacia Medellín, resultando en la muerte del capitán Hernando Torres y los integrantes de su equipo Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Ante la tragedia, las autoridades han activado protocolos de investigación para esclarecer las causas del impacto, mientras que el gobierno departamental decretó duelo en honor a la memoria del artista y las demás víctimas.

Confirman las personas que murieron en accidente aéreo en el que también murió Yeison Jiménez

Las autoridades colombianas han confirmado la trágica noticia del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido durante la tarde de este sábado. El siniestro tuvo lugar en el sector Romita, en la vía que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Los hechos

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la aeronave con matrícula N325FA transportaba a un total de seis ocupantes y cumplía un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín. La emergencia fue detectada por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) tras la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en la zona.

Víctimas del siniestro

La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, lamentó profundamente el accidente que cobró la vida del artista, a quien calificó como una de las figuras más representativas del género popular en el país. Junto al cantante, fallecieron los demás ocupantes que conformaban la tripulación y los miembros de su equipo de trabajo:

Capitán Hernando Torres

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Respuesta institucional

Tras el impacto, el equipo SAR de la Aerocivil coordinó acciones con la Policía Nacional, el equipo SEI de Paipa y diversos organismos de emergencia locales para atender la situación en el lugar de los hechos. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya ha activado el protocolo de investigación para determinar las causas exactas del desplome de la avioneta.

Como muestra de respeto y solidaridad con las familias y seguidores del artista, el Gobierno de Boyacá ha decretado duelo departamental.

Le puede interesar: El día que Yeison Jiménez confesó que soñó que moriría en un accidente aéreo: se cumplió

Confirman las personas que murieron en accidente aéreo en el que también murió Yeison Jiménez