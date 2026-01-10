Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Confirman las personas que murieron en accidente aéreo en el que también murió Yeison Jiménez

    Junto a Yeison Jiménez murieron otras cinco personas. Este es el reporte oficial de las autoridades.

    Publicado por: Julian Medina

    Yeison Jiménez
    Confirman las personas que murieron en accidente aéreo en el que también murió Yeison Jiménez

    Resumen: La Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá confirmaron el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez y otros cinco ocupantes tras el accidente de una aeronave con matrícula N325FA, ocurrido el 10 de enero de 2026 en el sector Romita, entre Paipa y Duitama. El siniestro se produjo mientras la avioneta cumplía un plan de vuelo hacia Medellín, resultando en la muerte del capitán Hernando Torres y los integrantes de su equipo Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Ante la tragedia, las autoridades han activado protocolos de investigación para esclarecer las causas del impacto, mientras que el gobierno departamental decretó duelo en honor a la memoria del artista y las demás víctimas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades colombianas han confirmado la trágica noticia del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido durante la tarde de este sábado. El siniestro tuvo lugar en el sector Romita, en la vía que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

    Los hechos

    De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la aeronave con matrícula N325FA transportaba a un total de seis ocupantes y cumplía un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín. La emergencia fue detectada por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) tras la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en la zona.

    Víctimas del siniestro

    La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, lamentó profundamente el accidente que cobró la vida del artista, a quien calificó como una de las figuras más representativas del género popular en el país. Junto al cantante, fallecieron los demás ocupantes que conformaban la tripulación y los miembros de su equipo de trabajo:

    Capitán Hernando Torres

    Juan Manuel Rodríguez

    Óscar Marín

    Jefferson Osorio

    Weisman Mora

    Respuesta institucional

    Tras el impacto, el equipo SAR de la Aerocivil coordinó acciones con la Policía Nacional, el equipo SEI de Paipa y diversos organismos de emergencia locales para atender la situación en el lugar de los hechos. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya ha activado el protocolo de investigación para determinar las causas exactas del desplome de la avioneta.

    Como muestra de respeto y solidaridad con las familias y seguidores del artista, el Gobierno de Boyacá ha decretado duelo departamental.

    Le puede interesar: El día que Yeison Jiménez confesó que soñó que moriría en un accidente aéreo: se cumplió

    Confirman las personas que murieron en accidente aéreo en el que también murió Yeison Jiménez

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.