¡Qué tristeza! Fico Gutiérrez confirma que encontraron sin vida al jovencito silletero Alejandro Grajales

Resumen: La ciudad de Medellín se encuentra consternada tras confirmarse el trágico hallazgo sin vida de Alejandro Grajales, un joven silletero de 15 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de agosto en el corregimiento de Santa Elena. El alcalde Federico Gutiérrez lamentó profundamente el hecho a través de sus redes sociales, expresando su solidaridad e informando que la administración municipal brindará acompañamiento institucional y psicológico integral a sus familiares. Mientras la comunidad y el gremio silletero lamentan esta irreparable pérdida en medio de las festividades, las autoridades locales avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias y causas de su fallecimiento.

Una profunda consternación embarga a la ciudad y a la comunidad silletera tras confirmarse el trágico hallazgo sin vida de Alejandro Grajales, el joven de 15 años que había sido reportado como desaparecido en el corregimiento de Santa Elena en el marco de la Feria de las Flores.

El anuncio oficial del Alcalde

La confirmación del lamentable hecho la dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales:

«Hoy nos invade una profunda tristeza. Lamento informar que Alejandro Grajales de 15 años fue encontrado sin vida en el corregimiento de Santa Elena. Toda mi solidaridad con su familia, vamos a acompañarlos y a brindarles la atención necesaria en este momento tan difícil.»

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Las autoridades locales confirmaron que se desplegará un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento institucional, psicológico y social a la familia de Alejandro durante este duro proceso.

Detalles de la desaparición

El menor había sido visto por última vez durante la tarde del martes 4 de agosto de 2026, en el sector del parqueadero Los Grajales, en Santa Elena, mientras se encontraba acompañado por un perro negro.

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Tras perderse su rastro, sus familiares y la comunidad difundieron activamente su fotografía e información de contacto para dar con su paradero. En las imágenes difundidas durante la búsqueda se apreciaba al joven luciendo la indumentaria tradicional silletera con la que participaba de las festividades.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, las autoridades competentes no han entregado un informe oficial sobre las causas del fallecimiento ni sobre las condiciones precisas en las que fue localizado su cuerpo. Se espera que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación avancen en las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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