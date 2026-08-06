Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cada hallazgo en La Escombrera representa una respuesta para una familia que lleva años esperando. La JEP confirmó siete cuerpos identificados y aseguró que la búsqueda continuará en una zona donde aún podrían encontrarse más víctimas.

¡La Escombrera no deja de revelar historias! JEP amplía la búsqueda de desaparecidos

La Escombrera continúa revelando nuevos elementos dentro de las investigaciones por desaparición forzada en Medellín.

Durante una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que, tras dos años de excavaciones, fueron localizados y entregados a sus familias siete cuerpos plenamente identificados.

De acuerdo con la magistratura, seis de los cuerpos corresponden a personas desaparecidas de la comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal, mientras que uno pertenece a una víctima de la zona nororiental de Medellín.

La Escombrera podría contener víctimas de diferentes sectores de Medellín

La JEP señaló que este último hallazgo confirma que La Escombrera no habría sido utilizada únicamente para ocultar víctimas de la comuna 13, la comuna 7 y San Cristóbal, sino que también pudo servir como sitio de inhumación ilegal para personas desaparecidas en otros sectores de la ciudad.

Durante los trabajos de búsqueda se removieron cerca de 63.000 metros cúbicos de tierra, una cifra que evidencia la complejidad de las labores forenses.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Apareció bandera del ELN en un puente de Bogotá y activó operativo policial

Según la JEP, para recuperar cada uno de los siete cuerpos fue necesario excavar, en promedio, unos 9.000 metros cúbicos, muy por encima de lo que normalmente requiere una exhumación convencional.

Las autoridades informaron que la fase cinco de las excavaciones finalizará el próximo 31 de agosto, mientras que la fase seis abarcará el polígono ampliado decretado hace más de un año, donde ya fueron recuperados tres cuerpos y donde, según los testimonios recopilados, existe una alta probabilidad de nuevos hallazgos.

Más noticias de Medellín