¡Qué tristeza! En medio de un caso de intolerancia asesinaron al radiólogo de un hospital en Frontino

Resumen: En la madrugada del jueves, en Frontino, un radiólogo de 68 años, Ricardo Cuartas, murió tras ser apuñalado varias veces por un hombre de 33 años. El ataque ocurrió por un aparente caso de intolerancia, cuando la víctima salió a reclamarle al agresor por estar golpeando su carro. El presunto homicida, identificado como Luis Alberto, fue capturado en flagrancia.