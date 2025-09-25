Investigan la muerte de un hombre en Campo Valdés ¡Qué tristeza! En medio de un caso de intolerancia asesinaron al radiólogo de un hospital en Frontino
Foto de Minuto30/para ilustrar la nota.
¡Qué tristeza! En medio de un caso de intolerancia asesinaron al radiólogo de un hospital en Frontino

Resumen: En la madrugada del jueves, en Frontino, un radiólogo de 68 años, Ricardo Cuartas, murió tras ser apuñalado varias veces por un hombre de 33 años. El ataque ocurrió por un aparente caso de intolerancia, cuando la víctima salió a reclamarle al agresor por estar golpeando su carro. El presunto homicida, identificado como Luis Alberto, fue capturado en flagrancia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Un lamentable hecho se presentó en la madrugada de este jueves, 25 de septiembre, en zona urbana del municipio de Frontino, luego de que un hombre de 33 años asesinara a Ricardo Cuartas, un radiólogo de 68 años que falleció producto de varias puñaladas.

Los hechos ocurrieron en el barrio Juan 23, zona urbana del municipio, en un aparente caso de intolerancia. Al parecer, el sujeto hoy capturado, de 33 años, estaría golpeando el carro del radiólogo, por lo que él salió a hacerle el reclamo y fue ahí donde el agresor le habría propinado varias puñaladas.

Le puede interesar: A la cárcel presunto sicario del ‘Clan del Golfo’ por asesinar a tres personas en Betania

De inmediato Ricardo, de 68 años, fue trasladado al hospital María Antonia Toro Elejalde, su lugar de trabajo, donde intentaron salvarle la vida pero por la gravedad de las heridas fue imposible.

Las autoridades capturaron en flagrancia al agresor, que responde al nombre de Luis Alberto, y será juzgado por el delito de homicidio.

¡Qué tristeza! En medio de un caso de intolerancia asesinaron al radiólogo de un hospital en Frontino

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad