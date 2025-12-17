Resumen: Un artefacto explosivo detonó en el barrio Mariano Ramos, al oriente de Cali, dejando herido a un perrito llamado ‘Zafir’. El animal fue trasladado de inmediato al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde recibió atención veterinaria. Presentaba un trauma de tejidos blandos, sin comprometer órganos vitales, y fue medicado con analgésicos y antiinflamatorios. Su tutor recibió indicaciones para su cuidado en casa, incluyendo reposo, alimentación adecuada e hidratación constante. El caso resalta la importancia de contar con rutas de atención rápida para animales víctimas de actos de violencia.

¡Qué tristeza! Artefacto explosivo en un barrio de Cali dejó a un perrito herido

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) y el Centro de Bienestar Animal (CBA) de Cali atendieron oportunamente a ‘Zafir’, un perrito que resultó afectado tras la explosión de un artefacto en el barrio Mariano Ramos, al oriente de la ciudad.

El canino ingresó consciente y activo al CBA, presentando un trauma de tejidos blandos sin compromiso de órganos vitales, según informó el médico veterinario Juan Esteban Herrera, líder de Servicios Veterinarios del centro. “Se medicó con analgésicos y antiinflamatorios; se entregó la fórmula médica y se brindó un parte de tranquilidad al tutor, junto con recomendaciones para su recuperación en casa”, explicó el profesional.

Entre las indicaciones entregadas se destacan reposo, administración estricta del tratamiento formulado, hidratación constante, alimentación adecuada y actividades de enriquecimiento ambiental para favorecer el bienestar emocional del animal. Además, se recomendó que ante cualquier signo de dolor persistente o dificultad para caminar, el canino sea llevado nuevamente al Centro para una nueva valoración.

El tutor de ‘Zafir’ contó que tras la explosión observó al perro asustado y con dificultad para apoyarse, motivo por el cual acudió de inmediato a las autoridades, quienes le indicaron trasladarlo al CBA para recibir atención especializada.