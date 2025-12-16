¡Hasta morfina les encontraron! Caen 16 integrantes de ‘Los del Plan’ en megaoperativo en Cali

Resumen: La Policía Metropolitana desmanteló a la banda ‘Los del Plan’ en un operativo que dejó 16 capturados y la incautación de morfina, drogas sintéticas y más de 4.000 dosis de marihuana. La investigación reveló que la organización utilizaba a personas en situación de calle como correos para transportar estupefacientes y armas, obteniendo ganancias mensuales cercanas a 120 millones de pesos. Los implicados fueron judicializados por delitos de homicidio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

La Policía Metropolitana de Cali propinó un golpe contundente contra el microtráfico y las estructuras criminales que operan en el oriente de la ciudad, tras desarticular al grupo delincuencial conocido como ‘Los del Plan’, señalado de dinamizar el expendio de drogas y de estar vinculado a homicidios como parte de su accionar criminal.

La operación se desarrolló en la Comuna 10 y se extendió a otros sectores estratégicos de la capital vallecaucana. En total, las autoridades adelantaron 16 diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en las comunas 10, 11, 12, 13 y 16, los cuales eran utilizados como puntos de almacenamiento, coordinación y refugio de la organización.

Como resultado del operativo, fueron capturadas 15 personas, de las cuales 11 tenían órdenes judiciales vigentes y cuatro fueron detenidas en flagrancia. Adicionalmente, una persona más fue imputada, lo que elevó a 16 los integrantes judicializados de esta estructura criminal.

Durante los procedimientos, la Policía incautó seis armas de fuego, 23 cartuchos, siete proveedores, dinero en efectivo, equipos para dosificación de estupefacientes y más de 4.000 dosis de droga, entre ellas sustancias sintéticas y una ampolleta de morfina. De acuerdo con las investigaciones, la organización obtenía ingresos ilícitos cercanos a los 120 millones de pesos mensuales, producto de la comercialización de aproximadamente 6.000 dosis semanales.

Esto le podría interesar: Ataque con explosivos en Cali deja dos policías muertos

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Uno de los aspectos más alarmantes revelados por las autoridades fue el uso de habitantes en situación de calle como correos humanos, a quienes instrumentalizaban para el transporte de drogas y armas, reduciendo el riesgo de ser detectados por los controles policiales.

Entre los capturados se destacan alias ‘Diana’, una joven de 21 años que habría asumido la coordinación de las actividades criminales tras la captura de su pareja, señalado cabecilla de la estructura en 2023. También figuran alias ‘Miguel’, hombre de confianza del grupo, quien contaba con detención domiciliaria por homicidio; alias ‘Jaime’, proveedor de estupefacientes para la expansión territorial; alias ‘Gafas’ y ‘Camila’, encargados de la dosificación y distribución; y alias ‘Tura’, presunto sicario relacionado con un homicidio ocurrido el pasado 18 de febrero.

Las autoridades señalaron que esta intervención permitió neutralizar la capacidad operativa y expansiva de ‘Los del Plan’, debilitando su influencia en varios sectores de Cali. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.