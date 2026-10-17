¡Qué tragedia! Hombre habría empujado a un jovencito desde un piso 13 en San Antonio de Prado

Resumen: Un joven de 18 años, identificado como Santiago Alexander Arboleda Cano, perdió la vida tras ser arrojado al vacío desde el piso 13 de un conjunto residencial en el barrio Barichara de San Antonio de Prado, en Medellín, durante un violento episodio de intolerancia intrafamiliar. La víctima había acudido a la vivienda para auxiliar a una amiga que estaba siendo agredida por su hermano, lo que desató un enfrentamiento que escaló cuando el agresor tomó dos armas cortopunzantes de la cocina, persiguió al joven hasta una habitación y, tras un forcejeo cerca de la ventana, lo empujó hacia las zonas comunes del complejo habitacional, ocasionándole la muerte instantánea por el impacto, tras lo cual las autoridades capturaron en flagrancia al presunto responsable para que responda ante la justicia por el delito de homicidio.

Un grave hecho de violencia e intolerancia social sacudió la tranquilidad del corregimiento de San Antonio de Prado, en el sur del Valle de Aburrá. En horas de la tarde del pasado viernes, un joven de 18 años, identificado plenamente por las autoridades como Santiago Alexander A. C., perdió la vida tras ser arrojado al vacío desde la ventana de un apartamento ubicado en el piso 13 de una unidad residencial en el barrio Barichara.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 6:50 de la tarde en el conjunto residencial Portón de la Hacienda, una concurrida zona habitacional de San Antonio de Prado. De acuerdo con las primeras indagaciones de la policía judicial y los testimonios recopilados en el lugar, el episodio tuvo su origen en una acalorada discusión intrafamiliar que escaló desproporcionadamente hasta culminar en el homicidio del joven, quien había acudido a la vivienda con la intención de mediar y prestar auxilio a una amiga.

El origen de la disputa y la llamada de auxilio

La reconstrucción preliminar indica que el altercado comenzó minutos antes, cuando una de las residentes del inmueble llegó al apartamento en compañía de una allegada con el fin de alistarse para salir a una reunión social. En el interior se encontraba su hermano, quien reaccionó con hostilidad inmediata, exigiendo a gritos la salida inmediata de la visitante bajo el argumento de que no existía autorización previa por parte de su madre, quien en ese momento se encontraba en su jornada laboral.

Ante la negativa de retirarse y el intento de continuar hacia una de las habitaciones, la actitud del agresor se tornó incontrolable. Según las declaraciones incorporadas a la investigación, el sujeto arremetió de manera física y verbal contra su hermana, utilizando incluso un yeso que portaba en una de sus extremidades para golpearla de forma reiterada, al tiempo que profería amenazas de muerte contra ambas jóvenes.

Acorralada y temiendo por su integridad física, la mujer logró resguardarse por unos instantes y se comunicó con urgencia a través de su teléfono móvil con Santiago Alexander, a quien le solicitó ayuda inmediata ante la furia desmedida de su familiar. La respuesta del joven fue pronta: en cuestión de diez minutos llegó a las inmediaciones de la urbanización para intervenir en la situación.

La escalada mortal en el piso 13

El personal de vigilancia del conjunto residencial en San Antonio de Prado registró el ingreso del joven tras comunicarse con el apartamento para confirmar la autorización. Quienes se encontraban de turno señalaron que desde la línea telefónica se percibían gritos e insultos, una situación de constante conflictividad que ya había sido motivo reiterado de llamados de atención y reportes vecinales en ocasiones anteriores en esa misma residencia.

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Una vez el joven logró subir e ingresar a la vivienda, la amiga que acompañaba a la hermana aprovechó el momento de confusión para escapar corriendo y ponerse a salvo fuera del inmueble. Dentro del apartamento quedaron únicamente la residente, el agresor y el recién llegado. De inmediato se desató una violenta confrontación a golpes entre los dos hombres.

Al verse superado físicamente en la pelea, el atacante se dirigió intempestivamente hacia la cocina, de donde tomó dos armas cortopunzantes. Esta acción obligó al joven a retroceder y buscar refugio en una de las habitaciones, intentando asegurar la puerta. Sin embargo, el atacante derribó el acceso por la fuerza.

En un intento desesperado por eludir la agresión armada, la víctima se subió cerca del marco de la ventana, aparentemente con la intención de pedir auxilio hacia el exterior o defenderse. Al advertir la presencia de su agresor con los cuchillos, Arboleda Cano alcanzó a advertirle que no permitiría que acabara con su vida. En medio de un intenso forcejeo cuerpo a cuerpo, y aprovechando una posición de mayor ventaja física, el agresor empujó al joven por la abertura, provocando su caída libre desde una altura aproximada de trece pisos hasta impactar en la zona verde del complejo residencial, ante la mirada atónita de varios residentes que transitaban por las áreas comunes.

Captura en flagrancia y diligencias judiciales

El fuerte impacto ocasionó el deceso instantáneo de Santiago Alexander debido a la severidad de los múltiples traumatismos y fracturas sufridos en la caída. Minutos después del suceso, tanto el presunto homicida como su hermana descendieron hacia las zonas comunes, donde continuaron los reclamos mutuos en presencia de los habitantes del sector y del personal de seguridad, que procedió a alertar a las líneas de emergencia.

Patrullas de vigilancia acudieron con rapidez al sitio de los acontecimientos en San Antonio de Prado, encontrando a la víctima tendida en el césped sin signos vitales. Ante el señalamiento directo, presencial y voluntario de la testigo, los uniformados procedieron a la captura inmediata del presunto responsable en el mismo lugar de los hechos. El detenido, de 21 años de edad, contaba con antecedentes y anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con violencia intrafamiliar agravada, amenazas y porte de sustancias estupefacientes, comportamiento que según su propio entorno familiar ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades judiciales debido a sus constantes episodios de agresividad.

Peritos de criminalística e investigadores de la Policía Judicial adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos y la inspección técnica al cadáver. Las autoridades procedieron a la fijación fotográfica, topográfica y a la recolección de testimonios del personal de seguridad y habitantes de la torre en San Antonio de Prado. Asimismo, los investigadores iniciaron la recolección y análisis de las grabaciones del circuito cerrado de televisión del conjunto residencial para incorporar las secuencias visuales al expediente penal por el delito de homicidio, el cual fue asignado a un despacho de la Fiscalía General de la Nación para la correspondiente legalización de captura e imputación de cargos.

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