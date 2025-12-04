¡Qué tragedia! Falleció motociclista que se chocó contra un lujoso Ferrari saliendo de Bogotá

Resumen: Un motociclista falleció este jueves en la vía que conecta La Calera con Sopó, tras chocar de frente contra un automóvil Ferrari. Según las primeras hipótesis, el vehículo deportivo habría perdido el control e invadido el carril contrario, causando la muerte instantánea del conductor de la moto. Las autoridades investigan el exceso de velocidad como posible causa del siniestro.

La tranquilidad de la sabana de Bogotá se vio interrumpida en la mañana de este jueves 4 de diciembre por un siniestro vial que reabre el debate sobre la velocidad y la prudencia en las carreteras departamentales. En el tramo que conecta La Calera con el municipio de Sopó, a la altura del sector de Márquez, una motocicleta y un Ferrari protagonizaron un violento choque que cobró la vida del conductor del rodante de dos ruedas.

Los hechos

Sobre las horas de la mañana, conductores que transitaban por el corredor vial reportaron la colisión. Los vehículos involucrados fueron una motocicleta de placas ESB-79E y un Ferrari 488 GTB de color amarillo, cuyo valor comercial supera los mil millones de pesos.

Según las versiones preliminares entregadas por testigos y autoridades de tránsito en la zona, el automóvil deportivo habría perdido el control, invadiendo el carril contrario e impactando de frente contra el motociclista. La fuerza de la colisión fue tal que el vehículo de alta gama terminó con su parte frontal destrozada, mientras que el conductor de la motocicleta falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos, sin que los equipos de emergencia pudieran intervenir para salvar su vida.

Contexto del accidente

Fuentes extraoficiales señalan que el Ferrari formaba parte de una caravana o evento de exhibición de la marca italiana, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si el exceso de velocidad fue el factor determinante en la pérdida de maniobrabilidad del deportivo. El siniestro provocó el cierre total de la vía mientras el cuerpo de criminalística realizaba el levantamiento del cadáver y se recolectaba el material probatorio para esclarecer las responsabilidades.

Este incidente no solo representa una pérdida humana irreparable, sino que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los motociclistas frente a vehículos de gran potencia en carreteras sinuosas. Mientras el conductor del Ferrari salió ileso físicamente, deberá enfrentar las investigaciones penales correspondientes por homicidio culposo en accidente de tránsito.

