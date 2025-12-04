Resumen: Patrullero frustró la fuga de dos delincuentes que asesinaron a un joven en la avenida 19 con 108 en Bogotá. El enfrentamiento quedó grabado en video.

Cámaras captan cuando un policía enfrentó a los asesinos de Jean Claude durante robo en Bogotá

El asesinato de Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, ocurrido a la 1:30 p.m. del martes 2 de diciembre en la avenida 19 con calle 108, sigue estremeciendo al norte de Bogotá.

El ataque, ejecutado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta naranja, ocurrió luego de que la víctima se opusiera a un robo. Los criminales le dispararon a quemarropa y huyeron, dejando el cuerpo tendido sobre la vía.

Sin embargo, lo que sucedió segundos después cambió el rumbo de la persecución. Un patrullero de la Policía que realizaba su ronda en bicicleta por el andén escuchó los disparos y divisó la moto naranja intentando escapar. Su reacción quedó registrada en un video que hoy es pieza clave en la investigación.

El uniformado soltó la bicicleta, descendió hacia la calzada y se enfrentó de frente a los dos criminales.

En el video se observa el momento en que el parrillero apunta directamente al policía, obligándolo a actuar para proteger su vida y evitar la fuga. El patrullero desenfundó su arma de dotación y abrió fuego mientras los delincuentes aceleraban hacia el norte.

La escena refleja el intercambio de disparos en plena vía y la determinación del uniformado, cuya reacción inmediata puso fin a la huida de una banda señalada por múltiples robos en la zona.

Vecinos del sector denunciaron que los mismos delincuentes ya habían participado en atracos registrados en cámaras de seguridad, en los que intimidaban a sus víctimas con armas blancas o de fuego antes de huir en la misma motocicleta naranja.

La acción del patrullero se convirtió en el único bloqueo entre los asesinos y su escape, evitando que siguieran delinquiendo y permitiendo avanzar en la identificación de los responsables. Las autoridades continúan con la investigación para dar con la captura de la banda implicada en este violento asesinato.

