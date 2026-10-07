¡Qué tragedia! Dos jóvenes atropellaron y mataron a una señora en La Milagrosa, la gente les quemó la moto

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Resumen: En la noche del martes 6 de octubre de 2026, una adulta mayor falleció tras ser arrollada por una motocicleta en la carrera 29 con calle 41, cerca del Parque de La Milagrosa. Tras la llegada del personal prehospitalario que confirmó el deceso de la peatona, habitantes del sector reaccionaron con violencia, agrediendo al conductor y al acompañante de la moto —quienes resultaron lesionados— y le prendieron fuego al vehículo, situación que requirió la intervención de la Policía Judicial para iniciar la investigación e inspección técnica del caso.

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Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche del martes 6 de octubre de 2026 en el barrio La Milagrosa. Cerca de las 9:46 p. m., una mujer adulta mayor perdió la vida tras ser arrollada por una motocicleta en la intersección de la carrera 29 con calle 41, en inmediaciones del parque principal del sector.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, agentes que transitaban por el lugar presenciaron parte del incidente y solicitaron de inmediato apoyo asistencial. Minutos después, el personal de atención prehospitalaria que arribó al sitio confirmó que la peatona ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos.

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El hecho generó momentos de alta tensión en el sector. Tras la confirmación del deceso, habitantes de la zona y transeúntes arremetieron contra el conductor y el acompañante de la motocicleta, dos jóvenes que resultaron lesionados durante la colisión. Además de agredirlos físicamente, personas de la comunidad le prendieron fuego al vehículo en el lugar de los hechos.

Unidades de la Policía Judicial asumieron las diligencias correspondientes para realizar la inspección técnica del cadáver y dar inicio a la investigación que permita determinar las causas exactas del siniestro y definir las responsabilidades del caso.

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