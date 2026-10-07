Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Qué tragedia! Dos jóvenes atropellaron y mataron a una señora en La Milagrosa, la gente les quemó la moto

    Una cámara de seguridad grabó el momento exacto del accidente en La Milagrosa. La comunidad intentó linchar a los jóvenes.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Qué tragedia! Dos jóvenes atropellaron y mataron a una señora en La Milagrosa, la gente les quemó la moto

    Resumen: En la noche del martes 6 de octubre de 2026, una adulta mayor falleció tras ser arrollada por una motocicleta en la carrera 29 con calle 41, cerca del Parque de La Milagrosa. Tras la llegada del personal prehospitalario que confirmó el deceso de la peatona, habitantes del sector reaccionaron con violencia, agrediendo al conductor y al acompañante de la moto —quienes resultaron lesionados— y le prendieron fuego al vehículo, situación que requirió la intervención de la Policía Judicial para iniciar la investigación e inspección técnica del caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche del martes 6 de octubre de 2026 en el barrio La Milagrosa. Cerca de las 9:46 p. m., una mujer adulta mayor perdió la vida tras ser arrollada por una motocicleta en la intersección de la carrera 29 con calle 41, en inmediaciones del parque principal del sector.

    De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, agentes que transitaban por el lugar presenciaron parte del incidente y solicitaron de inmediato apoyo asistencial. Minutos después, el personal de atención prehospitalaria que arribó al sitio confirmó que la peatona ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos.

    Le puede interesar: ¡Cero muertes! Medellín reduce la desnutrición infantil a mínimos sin precedentes

    El hecho generó momentos de alta tensión en el sector. Tras la confirmación del deceso, habitantes de la zona y transeúntes arremetieron contra el conductor y el acompañante de la motocicleta, dos jóvenes que resultaron lesionados durante la colisión. Además de agredirlos físicamente, personas de la comunidad le prendieron fuego al vehículo en el lugar de los hechos.

    Unidades de la Policía Judicial asumieron las diligencias correspondientes para realizar la inspección técnica del cadáver y dar inicio a la investigación que permita determinar las causas exactas del siniestro y definir las responsabilidades del caso.

    ¡Qué tragedia! Dos jóvenes atropellaron y mataron a una señora en La Milagrosa, la gente les quemó la moto

    2 Dos jóvenes atropellaron y mataron a una señora en La Milagrosa

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    3 Dos jovenes atropellaron y mataron a una senora en La Milagrosa

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.