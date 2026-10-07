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    ¡Cero muertes! Medellín reduce la desnutrición infantil a mínimos sin precedentes

    Más de un millón de ayudas alimentarias han sido entregadas para combatir la desnutrición infantil.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cero muertes! Medellín reduce la desnutrición infantil a mínimos sin precedentes

    Resumen: La Alcaldía de Medellín reporta mínimos históricos en desnutrición infantil y más de un millón de apoyos alimentarios entregados entre 2024 y 2026.

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    La problemática de la desnutrición en la capital antioqueña registra cifras históricas gracias a la implementación de estrategias integrales lideradas por la alcaldía a través del programa Buen Comienzo.

    Entre los años 2024 y 2026, las autoridades han distribuido más de un millón de apoyos alimentarios orientados a salvaguardar el desarrollo nutricional de la primera infancia, logrando mantener este indicador crítico en mínimos sin precedentes que oscilan entre el 0,4% y el 0,5%.

    El despliegue institucional comprende la entrega masiva de raciones en modalidad institucional, paquetes familiares y apoyos especiales durante épocas clave, complementados por un seguimiento riguroso a través de la estrategia Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer.

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    Esta iniciativa ha permitido ejecutar más de 52.000 atenciones enfocadas en detectar oportunamente casos de riesgo y suministrar miles de raciones específicas para la recuperación de menores y madres gestantes que presentan condiciones de vulnerabilidad o bajo peso.

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    Los resultados oficiales confirman que la incidencia de este tipo de desnutrición se redujo a más de la mitad en comparación con los registros obtenidos en el año 2023.

    Adicionalmente, los indicadores de retraso en talla descendieron hasta el 8,4% con corte a agosto de 2026, superando las metas proyectadas.

    Voceros de la entidad destacaron el impacto humano de estas acciones, subrayando que durante la actual administración no se han reportado fallecimientos de niños y niñas menores de cinco años asociados a problemas de desnutrición.

    ¡Cero muertes! Medellín reduce la desnutrición infantil a mínimos sin precedentes

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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