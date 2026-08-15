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Resumen: Un accidente de tránsito ocurrido este sábado en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Cocorná, dejó dos personas muertas y siete heridas. En el hecho estuvo involucrado un bus de servicio público de Transoriente. Bomberos de Cocorná y San Luis, junto con la Policía de Carreteras, atendieron la emergencia y los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales. Las causas del siniestro aún no han sido establecidas.

¡Qué tragedia! Bus de servicio público se accidentó en Cocorná: hay dos muertos y siete heridos

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sábado 15 de agosto en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Cocorná, Oriente antioqueño. El siniestro involucró un bus de servicio público perteneciente a la empresa Transoriente.

De acuerdo con los reportes preliminares conocidos hasta el momento, el hecho ocurrió a la altura del sector de Calderas, en el punto de referencia 43 de esta vía.

La emergencia dejó dos personas fallecidas en el lugar y siete más lesionadas, según el reporte entregado sobre la atención del incidente.

Organismos de emergencia atendieron el accidente

Tras conocerse el siniestro, unidades de los cuerpos de Bomberos de Cocorná y San Luis se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia y adelantar las labores correspondientes.

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También hicieron presencia unidades de la Policía de Carreteras, que se encargaron de atender la situación registrada sobre este corredor vial.

Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha entregado información oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

Las causas aún no han sido establecidas

Por ahora, las autoridades no han informado qué originó el accidente, la información disponible corresponde a reportes preliminares emitidos durante la atención de la emergencia, por lo que se espera que las autoridades entreguen posteriormente detalles sobre lo ocurrido y sobre la identidad de las personas involucradas.

El accidente vuelve a generar afectaciones en la movilidad de la autopista Medellín-Bogotá, mientras los organismos de emergencia y las autoridades realizan las labores correspondientes en el lugar.