Resumen: Alias Vanessa, presunta integrante del Clan del Golfo, fue capturada en Caucasia, Antioquia, por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca en coordinación con la Policía. La mujer, quien haría parte de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, tenía una orden judicial en su contra y es señalada de estar vinculada al reclutamiento ilícito de menores de edad para utilizarlos en acciones relacionadas con las actividades del grupo armado. La operación busca afectar las capacidades de esta estructura y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en el Bajo Cauca antioqueño.

¡Cayó alias Vanessa! La señalan de reclutar menores para el Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Una mujer conocida con el alias de Vanessa fue capturada en Caucasia, Antioquia, durante un operativo adelantado por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca en coordinación con la Policía Nacional. La detenida es señalada de pertenecer al Clan del Golfo y de estar vinculada al delito de reclutamiento ilícito.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial que estaba vigente en contra de la mujer. Según la información entregada por las autoridades, alias Vanessa haría parte de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, una de las estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo.

La señalan de reclutar menores de edad

De acuerdo con las investigaciones mencionadas por las autoridades, la mujer estaría relacionada con actividades de reclutamiento de menores de edad para que fueran utilizados en acciones ilícitas en beneficio de la organización criminal.

La información oficial señala que los menores habrían sido instrumentalizados dentro de las dinámicas delictivas del grupo armado. Por estos hechos, alias Vanessa era requerida mediante una orden judicial, que fue materializada durante el procedimiento realizado en Caucasia.

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La captura se produjo en una zona donde las autoridades mantienen operaciones dirigidas contra las estructuras armadas que tienen presencia en el Bajo Cauca antioqueño.

Tropas del @GaulaMilitares Bajo Cauca, en coordinación con la @PoliciaColombia, capturaron en las últimas horas a alias Vanessa, presunta integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo, señalada del delito de reclutamiento ilícito. La captura de la mujer, quien haría… pic.twitter.com/ZpG1IfxwpX — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) August 15, 2026

Operativo en el Bajo Cauca

La acción fue desarrollada por el Gaula Militar Bajo Cauca, con el acompañamiento de la Policía Nacional. Con la captura, las autoridades buscan afectar las capacidades de la estructura a la que presuntamente pertenecería la mujer.

El Ejército Nacional destacó que este tipo de operaciones también están orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a conductas que puedan vulnerar sus derechos y libertades.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad en el Bajo Cauca antioqueño y con las acciones dirigidas a combatir las actividades ilícitas de los grupos armados que operan en esta zona del departamento.