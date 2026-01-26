Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Durante el duelo ante el Real Oviedo, el renovado Camp Nou sufrió graves inundaciones que afectaron principalmente a la zona de prensa, según revelaron videos virales en redes sociales. El incidente, ocurrido mientras el estadio aún se encuentra en trabajos de remodelación, le ha dado la vuelta al mundo debido al prestigio internacional del club, evidenciando las dificultades logísticas de operar la casa azulgrana en plena fase de construcción

El Camp Nou, que actualmente se encuentra en una ambiciosa fase de obras y remodelación, vivió una jornada accidentada durante el reciente encuentro frente al Real Oviedo.

A pesar de las expectativas puestas en la modernización del recinto azulgrana, las intensas lluvias terminaron por filtrar el agua hacia el interior de las instalaciones, dejando imágenes sorprendentes que contrastan con la majestuosidad proyectada para el estadio finalizado.

La zona de prensa fue uno de los sectores más perjudicados por el incidente, según se pudo observar en diversos videos que se volvieron virales en redes sociales.

Las grabaciones muestran cómo el agua caía de forma constante sobre los pupitres y equipos de comunicación, dificultando la labor de los periodistas que cubrían el evento.

Lea también: La FCF exalta una década de transformación en la CONMEBOL bajo el liderazgo de Alejandro Domínguez

El renovado Camp Nou sufre inundaciones en plena remodelación

El hecho de que la casa de uno de los clubes más importantes del mundo presente estas vulnerabilidades ha generado un intenso debate sobre los plazos y la logística de las obras.

El suceso le ha dado la vuelta al mundo, despertando críticas y preocupación entre los aficionados y la prensa internacional.

Aunque el estadio sigue operando bajo condiciones de construcción, la inundación pone el foco en la necesidad de asegurar las áreas funcionales mientras avanzan los trabajos de renovación.

El club tendrá que evaluar los daños y reforzar las medidas de protección para evitar que una situación similar empañe los próximos compromisos deportivos.

Más noticias de Deporte