¡Qué regalito para la familia! Mujer capturada en Aranjuez fue condenada a 33 años por matar a un extranjero

En un fallo que resuena como un mensaje de contundencia judicial en vísperas de Navidad, un juez de conocimiento de Medellín dictó una sentencia ejemplar contra Nathalia Carolina V. S., la mujer fue condenada a 33 años y 4 meses de prisión por su participación directa en el asesinato de un ciudadano ecuatoriano de 37 años, ocurrido en diciembre de 2024.

Este caso, que conmocionó al sector turístico de la ciudad, pone de relieve una modalidad delictiva que las autoridades han intentado desarticular con rigor: el uso de redes sociales para captar víctimas extranjeras, someterlas mediante engaños o sustancias, y posteriormente despojarlas de sus pertenencias, llegando en ocasiones —como en este lamentable episodio— al homicidio.

Los hechos: Una cita que terminó en tragedia en La 70

La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, reconstruyó minuto a minuto lo sucedido entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre de 2024.

Todo comenzó con un contacto digital. La víctima, quien se encontraba en la ciudad por motivos de turismo o negocios, contactó a V. S. a través de una plataforma de redes sociales. Tras intercambiar mensajes, acordaron encontrarse en un establecimiento comercial ubicado en el populoso sector de La 70, una zona reconocida por su oferta gastronómica y de entretenimiento, pero que también ha sido foco de vigilancia por parte de la Policía Nacional debido a casos de escopolamina y hurtos.

Según las labores de policía judicial, tras compartir durante varias horas, el hombre —en aparente estado de embriaguez y vulnerabilidad— abandonó el local comercial acompañado por la hoy sentenciada y otra pareja cuya identidad sigue bajo investigación. El grupo se dirigió hacia un hotel cercano para continuar la reunión, lugar donde se consumaría el crimen.

Hallazgo y signos de violencia

Horas después de su ingreso, el cuerpo del ciudadano ecuatoriano fue hallado sin vida por el personal del hotel. El dictamen forense fue contundente: la víctima presentaba múltiples golpes en el cuerpo y claros signos de estrangulamiento. El uso de la fuerza física extrema evidenció que no se trató de un simple hurto que salió mal, sino de un ataque violento que buscaba silenciar a la víctima.

Compras de lujo con el dinero de la víctima

El móvil principal de este atroz crimen fue el lucro económico. La Fiscalía General de la Nación demostró que, mientras el hombre yacía sin vida o agonizante en la habitación, sus victimarios se dedicaron a saquear sus finanzas.

A la víctima le fueron hurtadas varias tarjetas de crédito y débito, las cuales fueron utilizadas de inmediato. Se estima que realizaron transacciones y compras por una cuantía superior a los 12 millones de pesos en diversos establecimientos de la ciudad.

Es importante destacar que, por este delito de hurto, esta mujer ya había sido sentenciada previamente mediante un preacuerdo a una pena de 22 meses y 12 días de prisión. Sin embargo, la nueva condena por homicidio agravado se suma ahora para garantizar que la procesada cumpla una larga estancia tras las rejas.

Captura y proceso judicial: Justicia para la comunidad internacional

La captura de Nathalia Carolina se produjo el 2 de enero de 2025 en el barrio Aranjuez, gracias a un operativo de la Policía Nacional que utilizó registros de cámaras de seguridad del sector de La 70 y el rastreo de las transacciones bancarias.

La condena de 33 años es de primera instancia. Aunque sobre ella proceden los recursos de ley, la solidez de las pruebas presentadas por el ente acusador, que incluyen testimonios, videos y pruebas técnicas de balística y medicina legal, sugieren que la decisión será ratificada.

Análisis de contexto: El riesgo de las apps de citas en Medellín

Este caso no es aislado. Durante el 2024 y lo que va del 2025, Medellín ha enfrentado un desafío de seguridad pública relacionado con el “turismo de citas”. La modalidad suele seguir un patrón:

Perfil falso o anzuelo: Delincuentes crean perfiles atractivos en apps de citas.

Suministro de sustancias: Uso de benzodiacepinas para anular la voluntad de la víctima.

Extorsión y hurto: Acceso a cuentas bancarias y dispositivos móviles.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a los ciudadanos extranjeros y locales para que extremen precauciones. Medellín, aunque sigue siendo un destino predilecto a nivel mundial, requiere de un autocuidado consciente al momento de interactuar con desconocidos en entornos nocturnos.

Recomendaciones de seguridad para turistas:

Evitar encuentros a solas con personas desconocidas de redes sociales en lugares privados.

Informar a amigos o familiares sobre el lugar del encuentro y la identidad de la persona.

No descuidar las bebidas ni aceptar tragos de personas que no sean de confianza.

Preferir hoteles que cuenten con protocolos estrictos de registro de visitantes.

