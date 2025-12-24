Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín blinda sus vías en Navidad: 350 agentes de tránsito vigilarán los corredores principales

Con el inicio de las celebraciones de Navidad y fin de año, la Alcaldía de Medellín anunció un robusto plan de movilidad para garantizar la seguridad vial durante el plan éxodo y retorno, ante el aumento de vehículos que ingresan y salen de la ciudad.

En total, 350 agentes de tránsito fueron desplegados en los principales corredores viales de Medellín, con el apoyo logístico de 26 grúas, 10 camiones y 46 maletines operativos, que permitirán atender incidentes, regular el tráfico y fortalecer los controles en puntos estratégicos.

Las acciones son lideradas por la Secretaría de Movilidad, en articulación con el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana, y tienen un enfoque pedagógico, preventivo y de control, priorizando la protección de la vida de conductores, peatones y pasajeros.

Desde la Alcaldía reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad en las vías, especialmente en esta temporada, cuando se incrementan los desplazamientos por viajes familiares, turismo y celebraciones.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, insistió en la importancia de respetar las normas de tránsito como una medida clave para prevenir siniestros viales.

“Es fundamental respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y priorizar siempre la protección de los peatones”, señaló el funcionario.

Las autoridades recordaron que los controles se mantendrán durante toda la temporada decembrina y exhortaron a los ciudadanos a planear sus viajes con anticipación, revisar el estado de sus vehículos y atender las recomendaciones de los agentes en vía.

