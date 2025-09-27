¡Qué planzazo! Este domingo hay tremenda rumba en la Comuna 13 con Pope, el Dj de J Balvin, como invitado

Resumen: Este domingo 28 de septiembre, la Comuna 13 de Medellín tendrá un evento musical gratuito con el DJ de J Balvin, Dj Pope, y la artista Fariana. El concierto, apoyado por la Alcaldía, se llevará a cabo en la cancha de San Javier para destacar el talento local.