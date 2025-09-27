¡Qué planzazo! Este domingo hay tremenda rumba en la Comuna 13 con Pope, el Dj de J Balvin, como invitado

Resumen: Este domingo 28 de septiembre, la Comuna 13 de Medellín tendrá un evento musical gratuito con el DJ de J Balvin, Dj Pope, y la artista Fariana. El concierto, apoyado por la Alcaldía, se llevará a cabo en la cancha de San Javier para destacar el talento local.
Este próximo domingo, 28 de septiembre, la Comuna 13 vivirá una tarde-noche de pura música, en un evento apoyado por la Alcaldía de Medellín y que contará con la presencia de Dj Pope, reconocido por ser el que por años ha acompañado a J Balvin en las tarimas de todo el mundo.
En diálogo con Minuto30, Pope aprovechó para invitar a todos los ciudadanos a asistir, pues será una expresión artística totalmente gratuita y además contará con artistas como él y la también paisa Fariana.
Además, el artista paisa aseguró que será una tarde para disfrutar del talento local, por lo que la recomendación es llegar temprano y disfrutar de todo lo que hay preparado en la cancha de San Javier.
