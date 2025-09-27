¡Qué planzazo! Este domingo hay tremenda rumba en la Comuna 13 con Pope, el Dj de J Balvin, como invitado

Resumen: Este domingo 28 de septiembre, la Comuna 13 de Medellín tendrá un evento musical gratuito con el DJ de J Balvin, Dj Pope, y la artista Fariana. El concierto, apoyado por la Alcaldía, se llevará a cabo en la cancha de San Javier para destacar el talento local.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Este próximo domingo, 28 de septiembre, la Comuna 13 vivirá una tarde-noche de pura música, en un evento apoyado por la Alcaldía de Medellín y que contará con la presencia de Dj Pope, reconocido por ser el que por años ha acompañado a J Balvin en las tarimas de todo el mundo.

En diálogo con Minuto30, Pope aprovechó para invitar a todos los ciudadanos a asistir, pues será una expresión artística totalmente gratuita y además contará con artistas como él y la también paisa Fariana.

Lea también: Por falta de pruebas: Liberada a Angie Miller, aunque sigue vinculada a la investigación por el asesinato de B-King

Además, el artista paisa aseguró que será una tarde para disfrutar del talento local, por lo que la recomendación es llegar temprano y disfrutar de todo lo que hay preparado en la cancha de San Javier.

¡Qué planzazo! Este domingo hay tremenda rumba en la Comuna 13 con Pope, el Dj de J Balvin, como invitado

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad