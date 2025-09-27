Resumen: La modelo venezolana Angie Miller, detenida como sospechosa en el doble asesinato de B-King y DJ Regio Clown en México, fue liberada por falta de pruebas, aunque sigue vinculada a la investigación.

Por falta de pruebas: Liberada a Angie Miller, aunque sigue vinculada a la investigación por el asesinato de B-King

La modelo venezolana Angélica Yetsey, conocida como Angie Miller, fue puesta en libertad por las autoridades mexicanas tras ser detenida por su presunta vinculación en el doble asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown).

La mujer, que era pareja de B-King, habría quedado libre por falta de pruebas contundentes en su contra.

Angie Miller fue detenida en Tlalnepantla, México, el pasado 23 de septiembre, el mismo día que su desaparición había sido reportada. Su arresto se dio en el marco de la investigación que adelanta la Coordinación General de Combate al Secuestro.

La modelo era investigada por las Fiscalías de Ciudad de México y del Estado de México por una posible participación en el crimen. Sin embargo, la Fiscalía capitalina solo emitió un breve comunicado confirmando su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

A pesar de la liberación, Angie Miller continúa vinculada al caso y su testimonio es clave para el esclarecimiento de los hechos que rodearon la brutal muerte de los dos artistas colombianos, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados.

