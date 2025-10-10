Resumen: La líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego la reconoció por su "incansable" lucha por la democracia en Venezuela y por mantener "viva la llama de la libertad" frente al régimen de Nicolás Maduro. Machado se declaró "en shock" y afirmó que el premio pertenece a todo el pueblo venezolano.

¿Qué pensará Maduro y sus amigos? El mundo le entrega el Nobel de Paz a María Corina Machado

El Comité Noruego del Nobel ha otorgado el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su «incansable trabajo» y su valentía al mantener «viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad» bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La noticia, anunciada la mañana de este viernes en Oslo, fue recibida por la dirigente con «indescriptible tristeza» por la situación de su país, pero también con profunda alegría. En una llamada telefónica con su aliado político, Edmundo González, Machado expresó su asombro: «¡Estoy en shock! ¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer».

Le puede interesar: ¡Mero operativo! Así fue la levantada de la volqueta de la Loma de San José

Un Símbolo de Resistencia y Esperanza

El Comité del Nobel destacó que Machado ha sido una figura clave y unificadora en la oposición venezolana, a pesar de haber sido inhabilitada políticamente. El galardón honra su «innovador, valiente y pacífico» trabajo, especialmente en la lucha por elecciones libres y justas y su firme resistencia a la militarización de la sociedad.

«Cuando los autócratas toman el poder, es crucial dar reconocimiento a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten. La democracia depende de la gente que se niega a permanecer en silencio», argumentó el Comité Noruego del Nobel en su comunicado.

Machado ha asegurado que el premio es un logro colectivo para todos los venezolanos que luchan por la libertad. «Esto es algo que el pueblo venezolano se merece. Soy solo parte de un gran movimiento… Creo que estamos muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país», declaró.

Con este galardón, María Corina Machado se convierte en la primera mujer de Venezuela en recibir el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento intensifica la presión internacional sobre el régimen de Maduro, destacando la crisis democrática y de derechos humanos que atraviesa la nación caribeña.

¿Qué pensará Maduro y sus amigos? El mundo le entrega el Nobel de Paz a María Corina Machado