¡Mero operativo! Así fue la levantada de la volqueta de la Loma de San José

Resumen: Según reportan testigos, la volqueta se fue peligrosamente en reversa y en diagonal hasta que un barranco de tierra, que separa la vía de la acera, la contuvo. Este impacto provocó el volcamiento lateral

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Más de dos horas duró el dispendioso operativo para levantar la volqueta volcada en la Loma de San José, en acidente ocurridola tarde de este jueves 9 de octubre. Dos grúas y la pericia de sus conductores fueron necesarias para lograrlo.

volqueta9

El grave accidente fue protagonizado a las 2:20 de la tarde por el vehículo pesado, que cargado con gravilla circulaba por la peligrosa loma y no logró subir; al parecer por atender el llamado del puesto de control, según dijo el conductor del vehículo, quien salió con fuertes golpes del incidente y quien fue atendido en el hospital de Envigado.

volqueta10

El puesto de control, según reportan, estaba ubicado en mitad de la loma, sin que el vehículo pudiera tomar nuevamente impulso para terminar su recorrido

Según reportan testigos, la volqueta se fue peligrosamente en reversa y en diagonal hasta que un barranco de tierra, que separa la vía de la acera, la contuvo. Este impacto provocó el volcamiento lateral, dejando la totalidad de su carga de gravilla esparcida en la calle.

volqueta15

En el asfalto y en el morro quedaron marcadas las huellas de las llantas, evidenciando la desesperada situación vivida por el conductor.

A pesar de que la vía estuvo afectada por seis horas, los guardas de tránsito lograron evitar un trancón monumental. A medida que se recogía la gravilla, evacuada en otra volqueta, se daba paso controlado en ambos sentidos.

volqueta trafico

Una vez más, milagrosamente, no hubo víctimas fatales; pese a que en el momento en que la volqueta perdió control, un domiciliario pasó a unos «centímentros».

Dos grúas, un gigantesco gancho y fuertes cadenas

volqueta gancho

Ya para las 6 y media de la tarde llegó una primera grúa, pero hubo necesidad de esperar una segunda, que ayudara para levantar la volqueta. En un laborioso operativo en el que se requirieron un gigantesco gancho, varias cadenas, y las guayas de la grúas, se logró levantar el pesado vehículo.

volqueta13

Una vez el automotor fue levantado «retumbó la tierra», cuentan testigos del hecho.

Al paso de los carros y motos, en un operativo milimétrico, se fue limpiando el material que quedaba en la carretera. El vehículo pudo ser evacuado a las 8:28 de la noche y la vía nuevamente habilitada en su totalidad.

volqueta1

volqueta2

volqueta3

volqueta4

volqueta5

volqueta6

volqueta7

volqueta8

volqueta9

volqueta gravilla

volqueta gravilla2

volqueta trafico

volqueta trasbordo2

volqueta11

volqueta12

volqueta trafico

volqueta13

volqueta14

Aquí más Noticias de Sabaneta

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad