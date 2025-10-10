Resumen: Según reportan testigos, la volqueta se fue peligrosamente en reversa y en diagonal hasta que un barranco de tierra, que separa la vía de la acera, la contuvo. Este impacto provocó el volcamiento lateral

¡Mero operativo! Así fue la levantada de la volqueta de la Loma de San José

Minuto30.com .- Más de dos horas duró el dispendioso operativo para levantar la volqueta volcada en la Loma de San José, en acidente ocurridola tarde de este jueves 9 de octubre. Dos grúas y la pericia de sus conductores fueron necesarias para lograrlo.

El grave accidente fue protagonizado a las 2:20 de la tarde por el vehículo pesado, que cargado con gravilla circulaba por la peligrosa loma y no logró subir; al parecer por atender el llamado del puesto de control, según dijo el conductor del vehículo, quien salió con fuertes golpes del incidente y quien fue atendido en el hospital de Envigado.

Según reportan testigos, la volqueta se fue peligrosamente en reversa y en diagonal hasta que un barranco de tierra, que separa la vía de la acera, la contuvo. Este impacto provocó el volcamiento lateral, dejando la totalidad de su carga de gravilla esparcida en la calle.

En el asfalto y en el morro quedaron marcadas las huellas de las llantas, evidenciando la desesperada situación vivida por el conductor.

A pesar de que la vía estuvo afectada por seis horas, los guardas de tránsito lograron evitar un trancón monumental. A medida que se recogía la gravilla, evacuada en otra volqueta, se daba paso controlado en ambos sentidos.

Una vez más, milagrosamente, no hubo víctimas fatales; pese a que en el momento en que la volqueta perdió control, un domiciliario pasó a unos «centímentros».

Dos grúas, un gigantesco gancho y fuertes cadenas

Ya para las 6 y media de la tarde llegó una primera grúa, pero hubo necesidad de esperar una segunda, que ayudara para levantar la volqueta. En un laborioso operativo en el que se requirieron un gigantesco gancho, varias cadenas, y las guayas de la grúas, se logró levantar el pesado vehículo.

Una vez el automotor fue levantado «retumbó la tierra», cuentan testigos del hecho.

Al paso de los carros y motos, en un operativo milimétrico, se fue limpiando el material que quedaba en la carretera. El vehículo pudo ser evacuado a las 8:28 de la noche y la vía nuevamente habilitada en su totalidad.

