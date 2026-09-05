Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía judicializó a Esteban Henao y Ruth Lengua, señalados de realizar procedimientos estéticos en Bogotá sin ser médicos. Según la investigación, habrían utilizado diplomas falsos y establecimientos que aparentaban estar habilitados, y atendido a más de 200 personas. Los procesados aceptaron cargos por varios delitos y fueron capturados en Usaquén, donde también fueron incautados elementos relacionados con los procedimientos.

¡Qué peligro! Judicializados falsos médicos que habrían intervenido a más de 200 personas en Bogotá

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar a Esteban Henao y Ruth Lengua, señalados de ofrecer y realizar procedimientos estéticos invasivos en Bogotá sin contar, presuntamente, con títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos. Los hechos habrían afectado a más de 200 personas.

De acuerdo con las autoridades, los procesados utilizaban diferentes razones sociales para acondicionar inmuebles como consultorios y aparentar que se trataba de establecimientos habilitados para prestar servicios de salud. Para atraer pacientes, promocionaban las intervenciones principalmente a través de redes sociales y ofrecían precios atractivos.

Como parte de la estrategia para generar confianza, presuntamente exhibían diplomas falsos con los que buscaban acreditar una formación profesional que no tendrían. Los lugares donde se realizaban las intervenciones contaban con camillas, auxiliares, personal y otros elementos que daban apariencia de ser centros autorizados.

Procedimientos estéticos realizados de manera irregular

Según la Fiscalía, entre las intervenciones ofrecidas estaban las liposucciones, lipólisis láser, lipólisis láser gold, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.

Las diligencias permitieron establecer que estos procedimientos se habrían practicado sin condiciones adecuadas de asepsia, sin valoración por parte de anestesiólogos certificados y sin historias clínicas.

La investigación también documentó casos en los que algunas víctimas habrían despertado durante las cirugías y manifestado dolor. Ante estas situaciones, los procesados presuntamente habrían recurrido a acciones físicas para impedir que gritaran o se movieran.

Esto le podría interesar: ¡Qué descaro! Ladrones se hicieron pasar por videntes para robar millonaria joya a adulta mayor en Suba

Más de $568 millones en pagos

La Fiscalía estableció que los procedimientos representaron pagos superiores a 568 millones de pesos, correspondientes a 59 personas identificadas dentro de la investigación.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Aunque el número de personas que habrían acudido a estos servicios supera las 200, los movimientos económicos documentados corresponden a esos 59 pacientes.

Los delitos que aceptaron

Una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín imputó a los procesados, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público, estas tres conductas agravadas, además de fraude procesal.

Henao y Lengua aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Capturados en Usaquén

Los dos señalados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, en un inmueble de la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Durante el operativo fueron incautados los diplomas que, según la investigación, utilizaban para acreditar una condición profesional que no tendrían. También se encontraron dinero en efectivo y elementos empleados en los procedimientos estéticos.

Los dos procesados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente por los hechos investigados.