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Resumen: Una mujer de 82 años fue víctima del hurto de una pulsera de oro avaluada en $10 millones en el barrio Lagos de Córdoba, en Suba. Según las autoridades, un hombre y una mujer se hicieron pasar por videntes para acercarse a la adulta mayor y conseguir que entregara la joya. Tras el robo, el hombre intentó escapar a pie, pero fue interceptado durante un plan candado activado por la Policía. La pulsera fue arrojada a un tejado y posteriormente recuperada con apoyo de un dron. Los dos sospechosos fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡Qué descaro! Ladrones se hicieron pasar por videntes para robar millonaria joya a adulta mayor en Suba

Una mujer de 82 años fue víctima de un hurto en el norte de Bogotá, luego de que dos personas, que presuntamente se hicieron pasar por videntes, la abordaran para despojarla de una pulsera de oro avaluada en 10 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en la avenida Suba con calle 127, en el barrio Lagos de Córdoba, donde la víctima fue abordada por un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo particular.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los sospechosos se hicieron pasar por supuestos videntes para acercarse a la adulta mayor y conseguir que entregara la joya. Una vez cometido el hurto, el hombre descendió del automóvil e intentó escapar a pie, cruzando la avenida Suba.

Ante la situación, las patrullas de vigilancia del CAI Alhambra activaron un plan candado para impedir la huida del señalado responsable. El operativo permitió interceptarlo en inmediaciones de la carrera 125 con avenida Suba.

La pulsera terminó sobre el tejado de una vivienda

Durante la persecución, el hombre habría arrojado la joya que acababa de ser hurtada. Según las autoridades, al notar la presencia de los uniformados lanzó la pulsera sobre el tejado de una vivienda cercana.

Para localizar el elemento, la Policía contó con el apoyo de un dron, con el que realizó un registro del sector. Finalmente, los uniformados lograron ubicar y recuperar la pulsera de oro, cuyo valor fue establecido en 10 millones de pesos.

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Mientras se desarrollaba este procedimiento, otra patrulla que se encontraba en la zona intervino el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos y logró detener a la mujer que acompañaba al hombre.

Creyeron que lanzar una joya al tejado era suficiente para esconderla en #Suba pero no contaban que desde el aire el dron le seguía los pasos. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Su víctima, una adulta mayor de 82 años que habría sido engañada por un hombre y una mujer que se hicieron pasar por supuestos vidente. pic.twitter.com/NzWDZheUy5 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 5, 2026

De esta manera, el operativo terminó con la captura de un hombre y una mujer, señalados de estar involucrados en el hurto contra la adulta mayor.

Capturados y elementos quedaron a disposición de la Fiscalía

Luego del procedimiento, los dos detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo del proceso correspondiente. También quedaron bajo disposición de la autoridad judicial el automóvil inmovilizado y la pulsera recuperada.

La víctima, acompañada por sus familiares, realizó además el reconocimiento de los detenidos y los señaló como las personas responsables del hurto.

El caso se suma a las acciones adelantadas por las autoridades en Bogotá para responder ante hechos de hurto y otros delitos que afectan a los ciudadanos.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar hechos delictivos o situaciones que afecten la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, canal habilitado para solicitar atención ante este tipo de situaciones.