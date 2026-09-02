Resumen: Un video difundido en redes sociales muestra a un habitante de calle manipulando una de las puertas de un articulado de TransMilenio mientras el vehículo avanzaba por Bogotá. El hombre habría forzado el mecanismo y terminó fuera del bus en plena marcha. El hecho generó preocupación entre los usuarios y abrió interrogantes sobre los sistemas de seguridad del vehículo. La concejal Tata Hernández también pidió mayor articulación entre las autoridades para atender este tipo de situaciones.

¡Qué peligro! Habitante de calle habría forzado las puertas de TransMilenio y se lanzó mientras el bus avanzaba

Un hecho registrado dentro de un articulado de TransMilenio generó preocupación entre usuarios del sistema luego de que comenzara a circular en redes sociales una grabación en la que se observa a un hombre manipulando una de las puertas mientras el vehículo continuaba su recorrido por Bogotá.

El caso fue reportado por Blu Radio, medio que dio a conocer las imágenes. En el registro se observa al hombre ubicado junto a una de las puertas del articulado mientras este permanece en movimiento.

Durante varios segundos, el sujeto manipula la puerta y sostiene un objeto que sería un palo, con el que golpea los vidrios ubicados en esa zona del vehículo. Además, en el audio de la grabación se escucha al hombre pedirle al conductor que detenga el bus para poder descender.

El articulado, sin embargo, no se encontraba detenido en una estación ni en otro punto autorizado para el descenso de pasajeros. Finalmente, el hombre termina fuera del vehículo mientras este todavía avanzaba.

¿Qué pasó con la puerta del articulado?

Una de las principales dudas que dejó el episodio tiene que ver con la forma en que la puerta pudo permanecer abierta durante el recorrido.

Los buses de TransMilenio cuentan con mecanismos de seguridad diseñados para impedir la apertura de las puertas cuando el vehículo está en movimiento. A partir de las imágenes surgieron dos posibilidades: que se hubiera accionado el mecanismo de emergencia o que la puerta hubiera sido manipulada de manera indebida.

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Por ahora, ninguna de esas alternativas ha sido confirmada como la causa de lo ocurrido. El video permite observar lo sucedido, pero no establece si hubo una falla técnica, una activación del sistema de emergencia o una intervención directa sobre el mecanismo.

Concejal pidió coordinación entre las autoridades

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El episodio también provocó un pronunciamiento de la concejal de Bogotá Tata Hernández, quien pidió que las entidades encargadas de la atención social y la seguridad trabajen de manera coordinada frente a este tipo de situaciones.

A través de una publicación en X, la cabildante manifestó:

“La ayuda social no puede significar permisividad con este tipo de acciones. Exigimos articulación entre la Secretaría de @integracionbta y la @PoliciaBogota para devolverle el orden a la ciudad”

Con este mensaje, Hernández hizo un llamado a la Secretaría de Integración Social y a la Policía para que intervengan de manera articulada ante situaciones que puedan comprometer la seguridad dentro del sistema.

El episodio vuelve a poner la atención sobre la seguridad

Las imágenes generaron cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, principalmente por las circunstancias en las que una de las puertas del articulado permaneció abierta mientras el bus se desplazaba.

El caso ocurre en medio de otras discusiones sobre convivencia y seguridad dentro de TransMilenio. Semana también ha informado anteriormente sobre hechos registrados en el sistema que han generado llamados a reforzar las condiciones de seguridad para pasajeros y demás personas vinculadas con la operación.

No obstante, el episodio conocido ahora debe analizarse de manera independiente. Con la información disponible, el video constituye el principal registro del hecho y no permite determinar por sí solo qué mecanismo fue utilizado para abrir la puerta.

Por ahora, las imágenes mantienen el debate sobre los protocolos de seguridad de los articulados y la respuesta que deben adoptar las autoridades frente a situaciones que puedan poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema.