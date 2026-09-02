Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella recorrió por primera vez el Metro de Bogotá junto a Carlos Fernando Galán, en una obra que ya supera el 81% de avance.

¡Así avanza el Metro de Bogotá! Presidente De La Espriella recorrió las obras

El presidente Abelardo De La Espriella realizó este miércoles 2 de septiembre su primera visita al Metro de Bogotá, donde recorrió parte de las obras de la Línea 1 acompañado por el alcalde Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

El recorrido comenzó en la estación 2, ubicada en el Portal Américas, donde el mandatario abordó uno de los trenes para conocer directamente el avance del proyecto.

La Línea 1 registra actualmente más del 81% de ejecución, luego de que, según lo señalado durante la visita, Galán recibiera las obras con un avance cercano al 30%.

Durante el trayecto, De La Espriella destacó la importancia de conocer el desarrollo de la obra directamente en el lugar y manifestó su respaldo a la culminación del proyecto. También aseguró que el Gobierno Nacional acompañará a la capital en la consolidación de una red de transporte más amplia.

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El presidente señaló que la Línea 1 está próxima a entrar en una nueva etapa y afirmó que el viaducto estaría terminado en enero del próximo año, mientras que las pruebas definitivas sobre toda la línea comenzarían hacia septiembre. Además, indicó que actualmente hay 17 trenes en la ciudad.

De La Espriella también reiteró su intención de impulsar las líneas 2 y 3 y comenzar la planeación de una cuarta línea, al considerar insuficiente una sola línea para atender las necesidades de movilidad de Bogotá.

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Por su parte, Galán destacó el avance de las obras y afirmó que el proyecto transformará la movilidad de la capital. Mientras tanto, la licitación de la segunda línea tiene previsto cerrar el 7 de septiembre, proceso que permitirá avanzar hacia la definición del concesionario encargado de su construcción y operación.

Hoy el presidente @ABDELAESPRIELLA se subió al Metro de Bogotá. Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá. Hoy tiene más de 81% y seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad. pic.twitter.com/VyiSkg8jlM — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2026

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