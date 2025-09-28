Resumen: El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) emitió un concepto desfavorable para el concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro (27 de septiembre) porque el organizador no entregó de manera oportuna la documentación técnica requerida. El incumplimiento se centró en la ausencia de análisis de riesgo detallados y las certificaciones técnicas que exige la normativa para garantizar la seguridad humana en aglomeraciones de público.

¿Qué pasó con el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá? IDIGER reveló razones técnicas del no aval

El concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar, previsto para el 27 de septiembre en el escenario Vive Claro de Bogotá, no obtuvo concepto favorable del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

La entidad explicó que la decisión se tomó debido a que el organizador del espectáculo no presentó, en tiempo y forma, toda la documentación técnica requerida para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre los requisitos incumplidos se encuentran análisis detallados de riesgos, planes de mitigación, certificaciones logísticas y soportes técnicos que son obligatorios para este tipo de aglomeraciones masivas.

De acuerdo con el IDIGER, la normatividad vigente exige que cada evento público sea evaluado de manera autónoma e independiente, y que se presenten estudios específicos que respalden las medidas de seguridad humana. En este caso, los documentos entregados no acreditaron de manera completa ni oportuna las condiciones integrales exigidas.

La entidad también aclaró que la decisión no implica un criterio general sobre los espectáculos en la ciudad, sino que corresponde a la evaluación puntual de este evento. Por ello, recalcó que la Administración Distrital continuará acompañando técnicamente a los escenarios destinados a grandes concentraciones de público, con el fin de garantizar que cumplan con las normas de seguridad.

Hasta el momento, el futuro del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá queda en incertidumbre, mientras el organizador define si subsanará los requisitos para que el evento pueda realizarse.