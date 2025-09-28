Resumen: Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio La María, en la localidad de San Cristóbal, señalado de causar con un arma cortopunzante la muerte de un joven de 20 años durante una riña en vía pública; la víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de la herida.

¡Tragedia en La María! Adolescente de 17 años aprehendido por homicidio en riña callejera

Un adolescente de 17 años fue aprehendido por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de estar implicado en el homicidio de un joven de 20 años en hechos ocurridos en el barrio La María, en la localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con las autoridades, uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la central de radio sobre una riña en vía pública. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre con una herida en el pecho provocada con un arma cortopunzante. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de la lesión.

Gracias a la información suministrada por la comunidad, los policías identificaron al presunto agresor, quien, según testigos, residía en la misma vivienda que la víctima. En el procedimiento fue hallada el arma con la que habría cometido el ataque.

¡Un adolescente de 17 años fue aprehendido por homicidio!#SanCristóbal gracias a la comunidad fue ubicado y aprehendido en flagrancia. Se le encontró en su poder el arma cortopunzante con la que habría cometido el crimen, fue dejado a disposición de la autoridad competente. pic.twitter.com/CpjqpnKaRT Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 28, 2025

El adolescente quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio.

Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de este año ya se han capturado 393 personas por este mismo delito en la capital. La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que afecten la seguridad y convivencia a través de la línea 123.