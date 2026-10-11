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Resumen: Un hombre murió el sábado 10 de octubre tras ingresar al recinto de un tigre en Yorkshire Wildlife Park, Inglaterra. El hecho ocurrió ante la mirada de varios visitantes y quedó bajo investigación de las autoridades, que buscan establecer cómo logró entrar al espacio del animal. Tras la tragedia, el zoológico cerró temporalmente sus puertas y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. Además, confirmó que el tigre, llamado Altai, permanece a salvo y que no será sacrificado por lo ocurrido.

¿Qué pasará con el tigre? Zoológico se pronuncia tras el ataque mortal a un hombre en Inglaterra

a muerte de un hombre que entró al espacio destinado a un tigre en un parque de fauna silvestre de Inglaterra generó conmoción entre los visitantes. Tras lo ocurrido, la administración del Yorkshire Wildlife Park se pronunció sobre el futuro del animal y anunció las medidas adoptadas después de la emergencia.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre en las instalaciones del parque, ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. Según la información conocida, el hombre ingresó al recinto donde se encontraba Altai, un tigre de Amur, también conocido como tigre siberiano. Las circunstancias que lo llevaron a entrar al espacio son materia de investigación.

El zoológico confirmó qué ocurrirá con Altai

Ante las preguntas recibidas sobre el destino del felino, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que el animal se encuentra a salvo y descartó practicarle la eutanasia como consecuencia del ataque.

“Podemos tranquilizar a todos confirmando que [el tigre] se encuentra sano y salvo y no será sacrificado a consecuencia de este incidente”, señaló la institución en un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre.

El parque también expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. “Estamos profundamente entristecidos por el trágico incidente de hoy. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias están con la familia y seres queridos de la persona involucrada”, manifestó.

Además, anunció que permanecería cerrado al público durante el domingo para brindar apoyo especializado al personal afectado por lo sucedido.

https://t.co/6rdieTvUhD — Yorkshire Wildlife Park 🦁 (@YorkshireWP) October 11, 2026

Así ocurrió el ataque en el zoológico

El incidente quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se escuchan las voces de los testigos y las expresiones del hombre mientras intentaba que el felino se detuviera.

El ataque ocurrió frente a numerosos visitantes, entre ellos familias con niños. Mientras el personal del parque organizaba la evacuación del sector, los presentes observaban lo sucedido sin poder intervenir directamente.

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La Policía de South Yorkshire informó que los servicios de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 13:35, hora local. El operativo incluyó dos ambulancias terrestres, un helicóptero sanitario y un médico. Sin embargo, el hombre fue declarado muerto en el sitio.

La identidad de la víctima no había sido divulgada oficialmente, según los reportes conocidos. Medios de comunicación señalaron que la familia solicitó mantenerla en reserva.

#Inglaterra 🚨🐅 ¡INGRESÓ AL ESPACIO DE UN TIGRE Y MURIÓ! La Policía de South Yorkshire confirmó el fallecimiento de un hombre tras un ataque en el Yorkshire Wildlife Park. El felino no resultó herido. https://t.co/dMZ0VQTL1e — EL INCORRECTO (@elincorrectosoy) October 11, 2026

Las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido

La investigación busca establecer cómo el hombre logró ingresar al recinto de Altai, pese a las barreras instaladas para separar el hábitat del animal de las zonas destinadas a los visitantes.

Por su parte, la Policía indicó que el incidente no representa un riesgo general para quienes acuden al parque.

Mientras avanzan las indagaciones, el Yorkshire Wildlife Park mantiene su decisión de no sacrificar al tigre y reiteró su compromiso con la seguridad de los visitantes, el personal y los animales.