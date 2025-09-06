Minuto30.com .- Un trágico suceso conmociona al municipio de Bello, donde un menor de tan solo 13 años fue encontrado muerto este sábado 6 de septiembre en su casa, ubicada en la carrera 43 con calle 20C. El hecho es el segundo de su tipo que involucra a un menor de esa edad en el Valle de Aburrá en menos de 48 horas.

Según las investigaciones preliminares, el joven, identificado como Jerónimo S. B., al parecer padecía de depresión leve y ya habría tenido un intento de autolesión en el mes de julio.

Su fallecimiento ha encendido las alarmas de las autoridades locales y ha puesto de manifiesto la necesidad de atender de manera urgente la salud mental en la población infantil y adolescente.

La noticia ha generado un profundo dolor en la comunidad. Las autoridades han hecho un llamado a los padres para que presten atención a las señales de alerta y busquen ayuda profesional de inmediato, con el fin de evitar que tragedias como esta sigan ocurriendo.

