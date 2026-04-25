Resumen: Medellín fue reconocida con un premio internacional de USD 1 millón por su estrategia Cero Hambre, destacada por reducir la inseguridad alimentaria en los hogares. El alcalde Federico Gutiérrez anunció que los recursos se destinarán a fortalecer este programa, mientras la ciudad fue elegida entre cientos de participantes a nivel mundial.

¡Qué orgullo Medellín! La ciudad gana USD 1 millón para fortalecer la lucha contra el hambre

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la ciudad fue reconocida a nivel internacional con un premio de un millón de dólares que será destinado a fortalecer el programa Cero Hambre, una de las principales apuestas sociales de su administración.

El mandatario informó que el reconocimiento fue otorgado por Bloomberg Philanthropies, en el marco del Mayors Challenge, una convocatoria global en la que participaron más de 630 ciudades, de las cuales solo 24 resultaron ganadoras.

“Nos ganamos USD 1 millón de dólares para nuestra Alianza Cero Hambre, para nuestra gente de Medellín”, expresó el alcalde a través de su cuenta en X, destacando el impacto que ha tenido esta estrategia en la ciudad.

Según explicó, el programa ha permitido reducir significativamente los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares. En ese sentido, aseguró que, al inicio de su administración, el 28% de las familias enfrentaban dificultades relacionadas con el acceso a alimentos, cifra que actualmente se ha reducido al 10%.

“Hoy lo hemos logrado reducir al 10% y vamos a seguir bajando”, afirmó, al tiempo que resaltó que durante su gobierno no se han registrado muertes de niños entre los 0 y los 5 años por desnutrición aguda.

Recursos para fortalecer la estrategia social

El alcalde indicó que el dinero obtenido será invertido en el fortalecimiento del programa Cero Hambre, con el objetivo de ampliar su cobertura y continuar mejorando las condiciones de vida de las familias más vulnerables.

“Ese millón de dólares que nos vamos a traer es para fortalecer el programa Cero Hambre”, señaló, al reiterar que la meta de su administración es seguir reduciendo los indicadores de hambre en la ciudad.

Esto le podría interesar: ¡Escenarios abiertos! Alianza entre ciudades lanza oportunidad para artistas de Medellín

Además, mencionó que iniciativas como Buen Comienzo 365 han sido clave dentro de esta estrategia, al garantizar atención continua durante todo el año, bajo la premisa de que “el hambre no sale de vacaciones”.

Viaje a Madrid y encargo de funciones

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para recibir oficialmente el reconocimiento, Gutiérrez anunció que viajará la próxima semana a Madrid, donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación y encuentros de alto nivel.

El alcalde reconoció que no suele ausentarse de la ciudad, pero explicó que en esta ocasión lo hará para gestionar directamente la obtención de los recursos. “Ustedes saben que a mí no me gusta casi salir de la ciudad. En esta ocasión tendré que hacerlo porque tendré que ir a Madrid a traerme ese premio”, manifestó.

Nos ganamos USD 1 millón de Dólares para Nuestra Alianza Cero Hambre, para nuestra gente de Medellín.

Con Cero hambre hemos mejorado la calidad de vida de miles de familias. Los resultados nos respaldan y es por eso que entre más de 630 ciudades de mundo 🌎 que participaron, solo… pic.twitter.com/RxaYPbgF1B — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 25, 2026

Durante su ausencia, quedará como alcalde encargado Manuel Villa, actual secretario de Seguridad, en quien el mandatario expresó plena confianza para liderar la administración temporalmente.

“Tengo toda la confianza en él y estará al frente de la ciudad con todo nuestro equipo”, indicó Gutiérrez, quien aseguró que continuará pendiente de los asuntos de la ciudad.

Por su parte, Villa agradeció la designación y señaló que asumirá la responsabilidad con el respaldo del equipo de gobierno. “Aquí vamos a estar al frente con todo el equipo para que la ciudad y su gente estén bien”, afirmó.

El alcalde concluyó destacando el orgullo que representa este reconocimiento para la ciudad y reiteró su compromiso con la lucha contra el hambre: “Qué orgullo Medellín”.