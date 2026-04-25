¡Escenarios abiertos! Alianza entre ciudades lanza oportunidad para artistas de Medellín

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Resumen: Medellín, Bogotá y Cali lanzan alianza cultural para impulsar artistas de danza y circo con inversión de $150 millones.

Una nueva alianza cultural entre Medellín, Bogotá y Cali marca un precedente en el fortalecimiento de las artes escénicas en Colombia.

Por primera vez, estas tres capitales articulan esfuerzos para impulsar la circulación de artistas locales, permitiendo que talentos de la capital antioqueña puedan presentarse en escenarios destacados de otras regiones del país.

La iniciativa, denominada “Artes que conectan territorios”, hace parte de una convocatoria enfocada en el fomento del arte y la cultura, con el objetivo de ampliar las oportunidades para agrupaciones y creadores de danza y circo.

A través de esta estrategia, los seleccionados tendrán la posibilidad de integrar la programación de eventos de gran formato en Bogotá y Cali, consolidando así un intercambio cultural entre territorios.

En el caso de Medellín, se habilitó una línea específica de estímulos financiada con recursos públicos, destinada a promover la circulación nacional de propuestas artísticas.

La inversión supera los $150 millones y contempla apoyos para que los grupos elegidos puedan llevar sus montajes a escenarios reconocidos en otras ciudades.

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Los artistas interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos acreditar residencia en Medellín durante al menos dos años. Además, podrán postularse tanto organizaciones como personas naturales vinculadas al sector cultural, con o sin ánimo de lucro.

Desde las administraciones locales se destacó que esta alianza cultural no solo busca visibilizar el talento, sino también dinamizar el sector creativo como motor de desarrollo económico y social. Asimismo, se espera que este tipo de iniciativas permita consolidar redes de trabajo colaborativo entre las principales ciudades del país.

Las inscripciones estarán abiertas hasta inicios de mayo y harán parte de un cronograma que incluye etapas de verificación, ajustes y ejecución de los proyectos seleccionados.

Con esta apuesta, se abre un nuevo camino para que el arte local trascienda fronteras y llegue a públicos más amplios en el territorio nacional.

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