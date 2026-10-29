Productora de Carlos Vives responde por pensión de Egidio Cuadrado y explica pago de regalías

Resumen: Planeta Rica Producciones respondió a la familia de Egidio Cuadrado. Aseguró que pagó los aportes a seguridad social del músico durante sus años de servicios y regalías hasta septiembre de 2026. Su hija explicó que la subasta de un acordeón busca ayudar a la viuda del artista.

La controversia por la situación económica que dejó Egidio Cuadrado sumó un nuevo capítulo. Planeta Rica Producciones, empresa que contrató los servicios del acordeonero durante su trayectoria junto a Carlos Vives, respondió a las declaraciones de su familia sobre la ausencia de una pensión y las dificultades que motivaron la subasta de uno de sus instrumentos.

En un comunicado fechado en Bogotá el 28 de octubre de 2026, la compañía aseguró que asumió los aportes a seguridad social del músico como independiente durante los años de servicios prestados conjuntamente. También se pronunció sobre los acuerdos que respaldaron su relación profesional y los pagos de regalías realizados después de su fallecimiento.

La respuesta sobre la pensión de Egidio Cuadrado

Uno de los puntos centrales del documento es la diferencia que la productora plantea entre el pago de aportes y el reconocimiento de una pensión. Según su versión, este último corresponde al Sistema General de Pensiones y depende de la historia de cotizaciones de cada persona.

La empresa sostuvo que no puede garantizar situaciones relacionadas con periodos por fuera de su control, otras actividades profesionales del artista o aportes que él debía efectuar de manera independiente. Esa es la posición de la compañía frente a los cuestionamientos; el comunicado no presenta una decisión judicial sobre las diferencias expuestas por la familia.

Planeta Rica afirmó, además, que su relación con el maestro estuvo regida por acuerdos de servicios claros, firmados por ambas partes y cerrados de mutuo acuerdo. Añadió que, por pedido de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, tuvo como mandato buscar el mejor escenario posible para el bienestar del acordeonero y sus seres queridos.

Lea también: Clínica confirmó la muerte de Egidio Cuadrado, el acordeonero que no dejó solo a Carlos Vives.

Qué había dicho la familia del acordeonero

La respuesta se conoce después de que Katherine Arias, hija del músico, explicara públicamente las razones para subastar uno de los acordeones de su padre. Según relató, los recursos buscan ayudar a la viuda del artista y no repartir ganancias entre sus hijos.

Arias aseguró que su padre no contó con una pensión de retiro ni con un ingreso vitalicio, pese a su larga trayectoria musical. También manifestó que los problemas de salud fueron consumiendo los ahorros del hogar y que las regalías atravesaron trámites administrativos que dificultaron el acceso de la familia a esos ingresos.

La hija del acordeonero defendió la subasta como una forma de cuidar a su compañera de vida. En sus declaraciones, insistió en que la intención no es convertir la memoria de Egidio Cuadrado en un negocio, sino atender las necesidades de la mujer que lo acompañó en sus triunfos y durante su enfermedad.

La empresa explica el manejo de las regalías

Sobre los derechos musicales, Planeta Rica Producciones aseguró que después de la muerte del artista continuó pagando a su familia las regalías correspondientes a su coautoría en canciones como Amores escondidos, Carito, La llamada y Volver al Valle.

De acuerdo con el comunicado, el último pago se realizó en septiembre de 2026. La compañía indicó que, a partir de ese momento, la administración de esas regalías quedará a cargo de la familia del maestro y de la editora que esta designe.

El pronunciamiento también recordó la relación artística y personal que unió al músico con Carlos Vives y La Provincia durante décadas. La empresa lo describió como un compañero de camino y coautor de canciones que forman parte de la memoria musical del país, y expresó respeto por el dolor de sus familiares.

Egidio Cuadrado falleció el 21 de octubre de 2024. Ahora, dos años después, las declaraciones de su hija y la respuesta de la productora ponen nuevamente sobre la mesa las condiciones económicas del artista y la gestión de los derechos derivados de su obra.

También te puede interesar: Latin Grammy se unen al pesar por la muerte de Egidio Cuadrado y su invaluable aporte a la música colombiana.

Comunicado de Planeta Rica Producciones