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    ¡Que no se vuelvan piscinas! Medellín interviene 16 soterrados viales para evitar inundaciones

    Las labores incluyen limpieza, inspección y mantenimiento de los sistemas de drenaje en puntos estratégicos de la ciudad.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Que no se vuelvan piscinas! Medellín interviene 16 soterrados viales para evitar inundaciones

    Resumen: La Alcaldía de Medellín inició un plan de mantenimiento en 16 soterrados viales para prevenir inundaciones y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje durante la temporada de lluvias. En la primera jornada fueron intervenidos cinco puntos estratégicos, con labores de limpieza, desobstrucción y mantenimiento realizadas de manera articulada por varias entidades del Distrito.

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    La Alcaldía de Medellín puso en marcha un plan de intervención en 16 soterrados viales de la ciudad, como parte de una estrategia preventiva orientada a reducir el riesgo de inundaciones y afectaciones en el sistema de drenaje durante la temporada de lluvias.

    Las labores hacen parte de las acciones de gestión del riesgo climático y se concentran en el mantenimiento, limpieza y verificación del funcionamiento de estas estructuras, consideradas clave para la movilidad y el manejo de aguas en distintos puntos de la capital antioqueña.

    De acuerdo con la administración distrital, las intervenciones abarcan cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial, donde se desarrollan tareas enfocadas en la limpieza de residuos y la revisión de los sistemas de evacuación de aguas.

    Primera jornada de intervención

    En la fase inicial del plan se realizaron trabajos en cinco soterrados priorizados: Villanueva en ambos sentidos, La Alpujarra, Los Músicos y Suramericana. Estos puntos fueron seleccionados para iniciar las acciones de mantenimiento preventivo y reducción de posibles obstrucciones.

    ¡Que no se vuelvan piscinas! Medellín interviene 16 soterrados viales para evitar inundaciones

    Foto: Alcaldía de Medellín

    Las actividades incluyen la inspección de sumideros, cárcamos y redes de drenaje, además de la recolección de residuos sólidos, barrido manual y mecánico, y la limpieza de las superficies que hacen parte de estas estructuras subterráneas.

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    Trabajo articulado entre entidades

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    La Alcaldía indicó que estas jornadas se desarrollan de manera coordinada a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (Sigam), con la participación de diferentes entidades del Distrito.

    Entre los organismos involucrados se encuentran EPM, Emvarias, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, la Policía Nacional y las secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, que trabajan de forma conjunta en la intervención de estos espacios.

    ¡Que no se vuelvan piscinas! Medellín interviene 16 soterrados viales para evitar inundaciones

    Foto: Alcaldía de Medellín

    Prevención y cultura ciudadana

    Desde la Secretaría de Medio Ambiente se hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir con el adecuado manejo de los residuos, con el fin de evitar que estos terminen en los sistemas de drenaje y generen obstrucciones.

    La administración distrital reiteró que estas acciones buscan anticiparse a posibles emergencias asociadas a las lluvias, al tiempo que se fortalece el mantenimiento de la infraestructura urbana y se promueve la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno.

    Asimismo, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos destacó la importancia de estos corredores para la movilidad de la ciudad y la necesidad de mantenerlos en óptimas condiciones, como parte de la estrategia de recuperación y ordenamiento del centro de Medellín.


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