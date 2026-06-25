Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    500 pelados de colegios públicos de Medellín que ya hablan francés e inspiraron su obra en El Principito

    Estudiantes de 20 colegios públicos de Medellín le metieron el diente al francés y cerraron el semestre con una tremenda obra.

    Publicado por: Melissa Noreña

    500 pelados de colegios públicos de Medellín que ya hablan francés e inspiraron su obra en El Principito

    Resumen: Un total de 500 estudiantes de colegios oficiales de Medellín finalizaron sus clases de francés adaptando la obra de teatro El Principito.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Un grupo de 500 alumnos pertenecientes a 20 colegios oficiales de la capital antioqueña finalizó con éxito sus talleres intensivos de francés, demostrando que en las aulas públicas hay madera para la competitividad global.

    La Alcaldía de Medellín, impulsora de esta iniciativa, busca que los menores de los sectores más vulnerables rompan barreras de comunicación y dominen nuevos idiomas que les abran las puertas en un mercado laboral e internacional cada vez más exigente.

    La clausura del programa consistió en una impecable puesta en escena teatral inspirada en el clásico de la literatura universal El Principito, donde los adolescentes no solo actuaron, sino que memorizaron y expresaron sus libretos completamente en francés.

    Lea también: Gobierno frenó el traslado de 400 integrantes del Clan del Golfo a zona de ubicación en Córdoba

    Esta estrategia pedagógica es coordinada a través de la Ruta de Bilingüismo del programa Educación Complementaria, la cual acumula un total de 1.300 horas de formación de alta calidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Con este tipo de dinámicas lúdicas y artísticas, la alcaldía busca alejar el aprendizaje de los métodos tradicionales y aburridos, motivando a los jóvenes a apropiarse de diferentes culturas a través de la creatividad y el trabajo colaborativo.

    Desde la Aalcaldía se enfatizó que esta apuesta por la enseñanza de idiomas extranjeros y segundas lenguas es una herramienta de transformación social clave para conectar a los niños y jóvenes del territorio con oportunidades de becas y saberes globales.

    500 pelados de colegios públicos de Medellín que ya hablan francés e inspiraron su obra en El Principito

    Foto de cortesía.

    500 pelados de colegios públicos de Medellín que ya hablan francés e inspiraron su obra en El Principito

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Pista de Atletismo Alfonso Galvis

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.