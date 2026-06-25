500 pelados de colegios públicos de Medellín que ya hablan francés e inspiraron su obra en El Principito

Resumen: Un total de 500 estudiantes de colegios oficiales de Medellín finalizaron sus clases de francés adaptando la obra de teatro El Principito.
Un grupo de 500 alumnos pertenecientes a 20 colegios oficiales de la capital antioqueña finalizó con éxito sus talleres intensivos de francés, demostrando que en las aulas públicas hay madera para la competitividad global.
La Alcaldía de Medellín, impulsora de esta iniciativa, busca que los menores de los sectores más vulnerables rompan barreras de comunicación y dominen nuevos idiomas que les abran las puertas en un mercado laboral e internacional cada vez más exigente.
La clausura del programa consistió en una impecable puesta en escena teatral inspirada en el clásico de la literatura universal El Principito, donde los adolescentes no solo actuaron, sino que memorizaron y expresaron sus libretos completamente en francés.
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Esta estrategia pedagógica es coordinada a través de la Ruta de Bilingüismo del programa Educación Complementaria, la cual acumula un total de 1.300 horas de formación de alta calidad.
Con este tipo de dinámicas lúdicas y artísticas, la alcaldía busca alejar el aprendizaje de los métodos tradicionales y aburridos, motivando a los jóvenes a apropiarse de diferentes culturas a través de la creatividad y el trabajo colaborativo.
Desde la Aalcaldía se enfatizó que esta apuesta por la enseñanza de idiomas extranjeros y segundas lenguas es una herramienta de transformación social clave para conectar a los niños y jóvenes del territorio con oportunidades de becas y saberes globales.
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