Resumen: Bello realizará la Semana Rosa el 15, 16 y 17 de octubre con mamografías, citologías y exámenes de mama gratis. Conozca los lugares, horarios y rangos de edad.

¡Que no se le pase! Bello hará mamografías y exámenes gratis en la Semana Rosa

El municipio de Bello, en Antioquia, se alista para la Semana Rosa, una jornada dedicada a la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa, liderada por la Alcaldía a través de la Secretaría de Salud, ofrecerá servicios gratuitos durante tres días, con el fin de acercar la atención médica a la comunidad.

Según la Administración Municipal, el objetivo es promover el autocuidado y facilitar que mujeres y hombres del municipio accedan a servicios de salud. La apuesta es que más personas se hagan los controles recomendados y no los aplacen.

Las actividades se cumplirán el 15 y 16 de octubre en el Centro Comercial Plaza Beillín, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Luego, el sábado 17 de octubre, la jornada se trasladará al corregimiento de San Félix, en la zona rural de Bello, donde se atenderá en el mismo horario.

Con este cambio de sede, la Alcaldía busca que los habitantes del campo también puedan acceder a los exámenes sin tener que desplazarse hasta la zona urbana del municipio.

¿Quiénes pueden acceder a los exámenes?

Durante la Semana Rosa, las mujeres tendrán varias opciones de tamizaje, cada una dirigida a un rango de edad específico. Por eso, es importante revisar cuál corresponde a cada caso antes de acercarse a los puntos de atención.

La mamografía estará disponible para mujeres entre los 50 y 69 años. Podrán acceder quienes nunca se hayan hecho este examen o quienes ya hayan cumplido dos años desde la última vez que se lo practicaron.

También se ofrecerá la citología para detectar el virus del papiloma humano (VPH). Este servicio está pensado para mujeres entre los 30 y 65 años que cumplan con los criterios establecidos por la Secretaría de Salud.

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Para las mujeres más jóvenes, entre los 20 y 49 años de edad, estará disponible el examen de mama Bexa Plus, otra de las alternativas incluidas en la programación para la detección temprana.

Pero la jornada no se limitará al cáncer de mama. La oferta institucional también contempla tamizajes de riesgo cardiovascular, un servicio que amplía el alcance de la iniciativa hacia otros aspectos de la salud.

Además, quienes asistan podrán recibir atención en el Centro de Escucha, un espacio que hace parte de la estrategia de cuidado integral que la Alcaldía quiere fortalecer con esta actividad.

Desde la Alcaldía de Bello resaltaron la importancia de reforzar los hábitos de autocuidado y de cumplir con los controles médicos recomendados. La entidad recordó que detectar a tiempo esta enfermedad puede mejorar las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno.

En ese sentido, la Semana Rosa se plantea como una oportunidad para que las personas que han dejado pasar sus exámenes puedan ponerse al día de forma gratuita y en lugares de fácil acceso.

La jornada se suma a las acciones que se realizan durante el mes de octubre para promover la prevención del cáncer de mama y la importancia de los chequeos periódicos entre la población.

Quienes deseen participar deberán tener en cuenta las fechas, los lugares y los rangos de edad definidos para cada servicio. Así podrán aprovechar mejor la oferta y recibir el examen que corresponde a su situación.

En resumen, la programación quedó así: el 15 y 16 de octubre, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro Comercial Plaza Beillín, y el sábado 17 de octubre, en el mismo horario, en el corregimiento de San Félix. Para conocer más detalles sobre los requisitos de cada examen, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Salud de Bello.

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