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Resumen: Corpourabá alertó por el avistamiento de fragatas portuguesas en las aguas y playas de Necoclí, por lo que pidió a turistas, habitantes y pescadores evitar el contacto con estos organismos. Sus tentáculos pueden causar dolor, lesiones en la piel y otras complicaciones. La autoridad recomendó no ingresar al mar en las zonas donde hayan sido vistas, mantener alejados a niños y mascotas y buscar atención médica en caso de contacto.

¡Que no lo coja por sorpresa! Alerta en Necoclí por presencia de fragata portuguesa en las playas

Una alerta fue emitida en Necoclí, Urabá antioqueño, luego de que fueran observados ejemplares de fragata portuguesa, o también conocidas como aguamalas, en diferentes sectores de las aguas y playas del municipio.

La advertencia fue realizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente (SAMA) de Necoclí, y está dirigida principalmente a habitantes, turistas, bañistas y pescadores que frecuentan estas zonas.

La presencia de estos organismos llevó a las autoridades ambientales a solicitar precaución y a recomendar que las personas eviten acercarse o entrar al mar en los lugares donde hayan sido reportados.

¿Por qué representa un riesgo?

La fragata portuguesa es una colonia de organismos marinos que permanece flotando sobre la superficie del agua. Su desplazamiento depende principalmente de las condiciones del viento y las corrientes marinas.

El principal riesgo está en sus tentáculos, que poseen células capaces de liberar una toxina cuando entran en contacto con la piel.

Según Corpourabá, una exposición puede provocar dolor inmediato, enrojecimiento, marcas lineales y aparición de ampollas.

La autoridad ambiental también advierte que, dependiendo de la reacción que produzca el contacto, pueden presentarse síntomas como fiebre alta, náuseas, vómitos, dificultades respiratorias y complicaciones cardíacas.

Por esta razón, el llamado de las autoridades no se limita a evitar tocar estos organismos mientras están en el agua. También es importante mantener distancia cuando aparecen sobre la arena, incluso si parecen estar inmóviles o muertos.

Recomiendan no ingresar al mar en las zonas donde hayan sido vistas

Ante los avistamientos, Corpourabá recomendó no entrar al agua en los sectores donde se haya confirmado la presencia de fragatas portuguesas.

También pidió no manipularlas directamente, ya que los tentáculos pueden conservar su capacidad de liberar toxinas aun cuando el organismo se encuentre fuera del agua y aparentemente sin vida.

Para quienes transiten por la playa, la recomendación es utilizar calzado que reduzca las posibilidades de contacto accidental.

Además, las autoridades solicitaron prestar especial atención a niños y mascotas, evitando que se acerquen a la línea de marea, donde pueden quedar ejemplares sobre la arena.

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Los nuevos avistamientos también deben ser comunicados a las autoridades correspondientes para facilitar el seguimiento de la situación.

¿Qué hacer si una persona tiene contacto con una fragata portuguesa?

En caso de entrar en contacto con uno de estos organismos, Corpourabá recomienda no frotar la zona afectada.

Tampoco se deben retirar directamente con las manos los restos de tentáculos que puedan haber quedado adheridos a la piel, debido al riesgo de una nueva exposición a las células urticantes.

La recomendación es buscar atención médica de manera oportuna. En Necoclí, entre las opciones mencionadas por la autoridad se encuentra el Hospital San Sebastián de Necoclí o, en su defecto, el centro de salud más cercano.

¿Qué condiciones favorecieron su presencia?

El director de Corpourabá, Alexis Cuesta, explicó que la aparición de estos organismos estaría relacionada con las condiciones del mar en la zona.

“Su llegada obedece a dos combinaciones específicas, la fuerte marea que se presenta y el fuerte viento que viene desde el norte”, dijo Cuesta.

El funcionario también explicó una de las características que permite a estos organismos desplazarse con ayuda de las condiciones ambientales:

“Esta fragata portuguesa tiene una especie de bomba, su cuerpo es una especie de bomba de aire de color azul la cual funciona exactamente como si fuera una vela de barco”, agregó Cuesta.

Por ahora, la recomendación de las autoridades ambientales es mantener la precaución en las playas y zonas marítimas de Necoclí donde se hayan registrado avistamientos, especialmente entre quienes realizan actividades turísticas, recreativas o de pesca.

La alerta busca prevenir posibles accidentes mientras continúa el seguimiento a la presencia de la fragata portuguesa en este sector del Urabá antioqueño.