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    ¡Qué no falten las risas! Los memes que deja una nueva jornada electoral en Colombia

    Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia y medio país celebra, mientras también sacan su ingenio para publicar memes.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Qué no falten las risas! Los memes que deja una nueva jornada electoral en Colombia
    Tomadas de redes sociales.
    ¡Qué no falten las risas! Los memes que deja una nueva jornada electoral en Colombia

    Resumen: Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en Colombia y será el próximo mandatario desde el 7 de agosto tras las recientes elecciones que no solo dejaron un ganador, sino cientos de memes.

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    Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en Colombia y será el próximo mandatario desde el 7 de agosto tras las recientes elecciones que no solo dejaron un ganador, sino cientos de memes.

    Los memes estuvieron plagados, principalmente, de burlas al presidente Gustavo Petro y de la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda, Aida Quilqué.

    Durante meses, el presidente Petro estuvo haciendo campaña por Cepeda y tras consumarse la derrota, los memes no se hicieron esperar.

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    ¡Qué no falten las risas! Los memes que deja una nueva jornada electoral en Colombia

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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