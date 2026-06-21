¡Qué no falten las risas! Los memes que deja una nueva jornada electoral en Colombia

Resumen: Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en Colombia y será el próximo mandatario desde el 7 de agosto tras las recientes elecciones que no solo dejaron un ganador, sino cientos de memes.
Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en Colombia y será el próximo mandatario desde el 7 de agosto tras las recientes elecciones que no solo dejaron un ganador, sino cientos de memes.
Los memes estuvieron plagados, principalmente, de burlas al presidente Gustavo Petro y de la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda, Aida Quilqué.
Durante meses, el presidente Petro estuvo haciendo campaña por Cepeda y tras consumarse la derrota, los memes no se hicieron esperar.
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