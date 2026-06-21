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    ¡Parece jugando Colombia! Así celebran los paisas el triunfo de Abelardo de la Espriella

    Abelardo de la Espriella será el próximo presidente de Colombia y en Antioquia se celebra con mucho fervor.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Parece jugando Colombia! Así celebran los paisas el triunfo de Abelardo de la Espriella

    Resumen: En las últimos minutos, han comenzado a circular en distintas redes sociales videos en los que se escucha a varias personas celebrando lo que describen como la victoria del abogado y figura pública Abelardo de la Espriella.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las últimos minutos, han comenzado a circular en distintas redes sociales videos en los que se escucha a varias personas celebrando lo que describen como la victoria del abogado y figura pública Abelardo de la Espriella.

    Según las publicaciones que acompañan estos clips, algunos usuarios aseguran que en sectores de Antioquia se vivieron momentos de celebración similares a los de un evento deportivo, comparando el ambiente con el de un partido de la Selección Colombia. En estos videos, se escucha a grupos de personas gritar y celebrar al “Tigre”, apodo con el que algunos simpatizantes se refieren al abogado, en un tono festivo que recuerda narraciones de fútbol.

    En redes, varios internautas han descrito la escena como si “los paisas estuvieran celebrando un gol de último minuto”.

    Estos videos surgen luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta.

    ¡Parece jugando Colombia! Así celebran los paisas el triunfo de Abelardo de la Espriella

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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