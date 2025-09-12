Resumen: Sandra Tatiana Mosquera Mosquera fue asegurada en un centro carcelario en Caldas, señalada por el homicidio de una de sus parejas. La Fiscalía la imputó por homicidio y hurto agravado, pues se presume que la víctima fue asesinada a golpes, desmembrada y transportada en maletas. La mujer también es investigada por la muerte de otras dos parejas y las lesiones a su hermano.

¡Qué miedo montarle cachos! La historia de la mujer que al parecer mató a tres de sus exnovios

La Fiscalía General de la Nación ha logrado un importante avance en un escalofriante caso judicial, al obtener la medida de aseguramiento en centro carcelario para una mujer, identificada como Sandra Tatiana M. M. La mujer es señalada como la presunta responsable del homicidio de tres de sus compañeros sentimentales y de un ataque con arma cortopunzante a su propio hermano.

La primera imputación de cargos se centró en la muerte de una de sus parejas, ocurrida el 21 de abril de 2024 en Anserma, Caldas. Por este hecho, un fiscal seccional la acusó de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Según el material probatorio, la víctima fue vista por última vez con vida saliendo de un billar y dirigiéndose a la casa de Mosquera Mosquera. Días después, partes de su cuerpo fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en una zona rural del municipio.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la víctima fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias sugieren que fue desmembrada y sacada de la vivienda en dos maletas. Adicionalmente, se conoció que Mosquera Mosquera se habría apoderado de la motocicleta de su pareja y la vendió en un millón de pesos.

La Fiscalía continúa con la investigación, pues existen indicios que vincularían a Mosquera Mosquera con otros dos eventos delictivos ocurridos en Pereira y Santuario, Risaralda, que también resultaron en la muerte de otras dos de sus parejas. El caso subraya la brutalidad de los crímenes que se le imputan y el compromiso de la Fiscalía para esclarecerlos por completo.

