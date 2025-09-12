Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín intervino más de 7.000 metros de quebradas y retiró 1.371 m³ de residuos para reducir riesgos durante la segunda temporada de lluvias.

Medellín interviene más de 7 mil metros de quebradas para enfrentar la segunda temporada de lluvias

La Alcaldía de Medellín anunció un plan sin precedentes para proteger a la ciudad frente a la segunda temporada de lluvias. En lo corrido de 2024-2025 se han intervenido 7.074 metros lineales de quebradas en 143 puntos críticos, lo que representa el doble de lo ejecutado en 2023 y la cifra más alta en los últimos cinco años.

Las labores incluyen la reparación de 3.400 metros de estructuras hidráulicas, la extracción de 9.380 metros cúbicos de sedimentos y el retiro de 1.371 metros cúbicos de residuos sólidos, equivalentes a 285 volquetas sencillas.

Entre abril y julio, durante la primera temporada de lluvias, se atendieron 204 emergencias en corregimientos como Altavista y San Antonio de Prado, y en comunas como Villa Hermosa (8) y Belén (16).

Lea también: Fuerte explosión sacudió la Universidad Nacional de Bogotá y deja una persona herida

En estos corregimientos desplegaron cuadrillas de la Secretaría de Medio Ambiente, grupos de tala y poda, además de los Guardacuencas, encargados de desobstruir cauces y evitar represamientos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El subsecretario de Recursos Naturales, Esteban Jaramillo Ruiz, explicó: “Redoblamos esfuerzos durante la temporada seca porque sabíamos que venía el invierno. La prioridad es cuidar la vida de las personas y avanzar con soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia de Medellín frente al cambio climático”.

Tras la declaratoria de Urgencia Manifiesta en mayo, la administración suscribió contratos para construir obras hidráulicas en quebradas como Altavista, El Pelón, La Chorrera, La Cabuyala y La Aguadita, además de intervenciones en otros 20 afluentes.

Con estas acciones, Medellín busca reducir riesgos, proteger la infraestructura urbana y salvaguardar a la población en los meses más lluviosos del año.

Más noticias de Medellín