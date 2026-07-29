¡Qué lo saquen de ese costal! Juan Diego Gómez niega injerencia en Comfenalco y pide retractación a Intergremial

Resumen: El exsenador y expresidente del Congreso Juan Diego Gómez envió una carta abierta al Comité Intergremial de Antioquia para desmentir categóricamente cualquier injerencia en la elección de la junta directiva de Comfenalco Antioquia, así como para rechazar su vinculación con sectores políticos de izquierda realizada en una publicación oficial del gremio. Gómez defendió su trayectoria conservadora y de apoyo a la libre empresa, calificó de falsas las acusaciones y exigió al presidente del comité, Nicolás Posada López, la eliminación de los mensajes difundidos en redes sociales y una rectificación pública que aclare su postura frente al proceso interno de la caja de compensación.

El exsenador y expresidente del Congreso de la República, Juan Diego Gómez Jiménez, desmintió categóricamente tener algún tipo de injerencia en la elección de la nueva Junta Directiva de Comfenalco Antioquia, programada para el próximo 5 de agosto.

A través de una carta abierta dirigida a los 35 gremios que conforman el Comité Intergremial de Antioquia, el dirigente del Partido Conservador expresó su «total rechazo» y «absoluta sorpresa» frente a una publicación realizada el pasado 24 de julio en la cuenta oficial de la red social X de dicha organización gremial. Según Gómez, en el mensaje emitido por la entidad se le atribuyen intenciones e intereses políticos en la conformación directiva de la caja de compensación de manera «irresponsable y mentirosa».

En el documento, el excongresista enfatizó que no posee interés personal ni político sobre las decisiones internas de Comfenalco y argumentó que su único deseo es que la institución continúe bajo el liderazgo de perfiles idóneos y comprometidos con el desarrollo social de sus beneficiarios.

Rechazo a vinculaciones ideológicas

Uno de los puntos centrales del reclamo de Gómez radica en que la publicación del Comité Intergremial lo incluyó en un listado de dirigentes presuntamente cercanos a sectores políticos afines al Gobierno nacional de izquierda.

Gómez calificó dicho señalamiento como incompatible con su trayectoria pública. En la misiva, recordó que a lo largo de su carrera —como diputado de Antioquia, representante a la Cámara y senador— ha defendido los principios de la economía de libre mercado, el fortalecimiento de la empresa privada y los ideales del Partido Conservador. Asimismo, subrayó haber mantenido una posición crítica y de abierta oposición frente a las políticas de la administración del presidente Gustavo Petro.

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«Es totalmente contradictorio que se intente asociar mi nombre con causas o sectores que he combatido políticamente y de los cuales he sido abiertamente opositor», sostuvo el exsenador, quien además recordó que durante su labor legislativa promovió ajustes tributarios orientados a reducir cargas al empresariado antioqueño.

Petición formal de rectificación

En la parte final del pronunciamiento, Juan Diego Gómez solicitó formalmente al presidente del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada López, y a la mesa directiva de la entidad, que realicen una rectificación pública y procedan con el retiro inmediato de cualquier mensaje o documento que intente vincular su nombre con la contienda interna de Comfenalco.

Adicionalmente, el exparlamentario pidió a la organización empresarial velar por el uso riguroso e institucional de sus canales oficiales de comunicación, evitando la difusión de datos que considera falsos o perjudiciales para su buen nombre e imagen pública.

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