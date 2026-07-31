Resumen: La seguridad Feria de las Flores será reforzada con más de 4.100 servidores, entre policías, soldados y funcionarios, durante los 165 eventos programados en Medellín.

¡Medellín blinda la Feria de las Flores! Más de 4 mil servidores públicos estarán vigilando

Medellín anunció un amplio dispositivo de seguridad Feria de las Flores con el despliegue de cerca de 4.100 servidores públicos y uniformados que acompañarán los 165 eventos oficiales y privados programados durante la edición 69 de la tradicional celebración.

El operativo estará conformado por 3.190 integrantes de la Policía Nacional, 250 soldados del Ejército Nacional y 742 servidores de la Alcaldía de Medellín, quienes tendrán presencia en las 16 comunas y los cinco corregimientos para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.

La estrategia de seguridad Feria de las Flores contempla un trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con acciones enfocadas en la prevención del delito, el control territorial y la atención oportuna de cualquier situación que pueda presentarse durante las festividades.

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Además, las autoridades dispondrán de herramientas tecnológicas como drones, cámaras LPR para identificación de vehículos, unidades motorizadas, el helicóptero Halcón y labores de inteligencia en sectores turísticos, comerciales, bancarios y residenciales.

«Es el resultado de una articulación institucional sin precedentes. Estamos integrando todas las capacidades para que esta celebración se desarrolle con tranquilidad y para que cada ciudadano y visitante disfrute de una feria segura», afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

El plan de seguridad Feria de las Flores también incluye la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU), vigilancia reforzada en terminales de transporte, aeropuertos, Santa Elena, Parques del Río, Pueblito Paisa y demás lugares de alta concentración de personas.

Las autoridades informaron que igualmente se intensificarán los controles para prevenir delitos de alto impacto, combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, evitar la comercialización de licor adulterado y fortalecer la vigilancia en hoteles y viviendas de renta corta.

Finalmente, la Alcaldía reiteró que durante toda la programación habrá monitoreo permanente desde los centros de control y coordinación entre las diferentes entidades. Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que afecte la seguridad Feria de las Flores a través de la línea de emergencias 123.

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