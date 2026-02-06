Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Qué le pasó? J Balvin reapareció en redes y reveló quebranto de salud: “Aunque esté enfermo, me veo bello”

    Días después de su aparición en los Grammy, el cantante volvió a mostrarse en redes con su característico sentido del humor.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¿Qué le pasó? J Balvin reapareció en redes y reveló quebranto de salud: “Aunque esté enfermo, me veo bello"
    Fotos: Instagram
    ¿Qué le pasó? J Balvin reapareció en redes y reveló quebranto de salud: “Aunque esté enfermo, me veo bello”

    Resumen: Tras su participación en los Premios Grammy, J Balvin reveló que atraviesa un quebranto de salud debido a una intoxicación que lo mantiene en reposo en su hogar. Aunque el artista no dio detalles médicos, compartió la noticia con humor en redes sociales asegurando que se encuentra estable y bajo el cuidado de su familia. Pese al incidente, el paisa confirmó que su plan de asistir al Super Bowl LX el próximo 8 de febrero sigue en pie para apoyar a Bad Bunny, sellando así su reconciliación definitiva tras años de distanciamiento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El cantante paisa J Balvin llamó la atención de sus seguidores esta semana tras revelar que atraviesa un quebranto de salud y que, por el momento, permanece en reposo en su residencia luego de sufrir un episodio de intoxicación. El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus redes sociales, donde, pese a la situación, mantuvo su característico sentido del humor.

    La revelación se produjo pocos días después de su aparición en la más reciente edición de los Premios Grammy, celebrados el pasado 1 de febrero, evento al que asistió junto a su esposa, Valentina Ferrer. En esa ocasión, Balvin se mostró activo y participativo, sin evidenciar señales visibles de afectación física.

    Fue mediante historias publicadas en Instagram que el artista decidió explicar lo ocurrido. En uno de los videos, fiel a su estilo relajado, se refirió a su estado de salud con una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores:
    “Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”

    Reposo y acompañamiento familiar

    Aunque Balvin no precisó si la intoxicación fue de origen alimentario u otra causa, sí dejó claro que su estado es estable y que permanece bajo cuidado. Asimismo, evidenció que durante el proceso de recuperación está acompañado por su esposa y su hijo Río.

    Hasta el momento, el cantante no ha informado si requirió atención médica especializada ni ha ampliado detalles clínicos, optando por manejar el episodio en el ámbito privado. Tampoco ha confirmado cancelaciones oficiales de compromisos, aunque su presencia pública se ha visto reducida en los últimos días.

    Esto le podría interesar: ¿Shakira, Arcángel o J Balvin? Posibles invitados que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

    Mensajes de apoyo y expectativa por sus próximos pasos

    Tras la publicación de los videos, miles de seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. La situación generó conversación en redes sociales, especialmente por producirse en medio de una etapa activa para el artista, marcada por apariciones públicas y proyectos en desarrollo.

    Pese al episodio de salud, Balvin no ha anunciado un retiro prolongado ni cambios estructurales en su agenda para 2026. Por ahora, continúa en reposo mientras avanza su recuperación, a la espera de retomar gradualmente sus actividades. El artista tampoco ha entregado nuevas actualizaciones sobre su evolución, por lo que cualquier información adicional se espera que sea comunicada directamente a través de sus canales oficiales.

    Confirmación de asistencia al Super Bowl y relación con Bad Bunny

    A pesar de su actual situación de salud, otra noticia que ha captado la atención del público es la confirmación de su asistencia al Super Bowl LX, programado para el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. El artista paisa señaló que estará presente para apoyar a Bad Bunny, quien será el encargado del show de medio tiempo, en lo que representa una muestra pública de reconciliación entre ambos, tras un período de distanciamiento que fue objeto de especulación en años recientes.

    @telemundo51miami El colombiano J Balvin confirmó este domingo en la alfombra roja de los Grammy que asistirá al Super Bowl para ver el show de medio tiempo de Bad Bunny. #badbunny #jbalvin #superbowl #grammys ♬ original sound – Telemundo51Miami

    En declaraciones entregadas luego de los Grammy, Balvin se refirió al momento que atraviesa su relación con Benito Antonio Martínez Ocasio y expresó su respaldo profesional: “Yo voy a ir para verlo… Va a ser grande”.

    Con este episodio, el artista atraviesa una pausa momentánea en un momento de alta visibilidad internacional. La atención ahora se concentra en su proceso de recuperación y en las próximas actualizaciones que él mismo decida compartir, de cara a su anunciada presencia en el Super Bowl LX, un evento que marcará su agenda inmediata y que coincide con una etapa de respaldo y reencuentro dentro del panorama de la música urbana.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.