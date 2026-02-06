¿Qué le pasó? J Balvin reapareció en redes y reveló quebranto de salud: “Aunque esté enfermo, me veo bello”

Resumen: Tras su participación en los Premios Grammy, J Balvin reveló que atraviesa un quebranto de salud debido a una intoxicación que lo mantiene en reposo en su hogar. Aunque el artista no dio detalles médicos, compartió la noticia con humor en redes sociales asegurando que se encuentra estable y bajo el cuidado de su familia. Pese al incidente, el paisa confirmó que su plan de asistir al Super Bowl LX el próximo 8 de febrero sigue en pie para apoyar a Bad Bunny, sellando así su reconciliación definitiva tras años de distanciamiento.

El cantante paisa J Balvin llamó la atención de sus seguidores esta semana tras revelar que atraviesa un quebranto de salud y que, por el momento, permanece en reposo en su residencia luego de sufrir un episodio de intoxicación. El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus redes sociales, donde, pese a la situación, mantuvo su característico sentido del humor.

La revelación se produjo pocos días después de su aparición en la más reciente edición de los Premios Grammy, celebrados el pasado 1 de febrero, evento al que asistió junto a su esposa, Valentina Ferrer. En esa ocasión, Balvin se mostró activo y participativo, sin evidenciar señales visibles de afectación física.

Fue mediante historias publicadas en Instagram que el artista decidió explicar lo ocurrido. En uno de los videos, fiel a su estilo relajado, se refirió a su estado de salud con una frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores:

“Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”

Reposo y acompañamiento familiar

Aunque Balvin no precisó si la intoxicación fue de origen alimentario u otra causa, sí dejó claro que su estado es estable y que permanece bajo cuidado. Asimismo, evidenció que durante el proceso de recuperación está acompañado por su esposa y su hijo Río.

Hasta el momento, el cantante no ha informado si requirió atención médica especializada ni ha ampliado detalles clínicos, optando por manejar el episodio en el ámbito privado. Tampoco ha confirmado cancelaciones oficiales de compromisos, aunque su presencia pública se ha visto reducida en los últimos días.

Esto le podría interesar: ¿Shakira, Arcángel o J Balvin? Posibles invitados que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

Mensajes de apoyo y expectativa por sus próximos pasos

Tras la publicación de los videos, miles de seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. La situación generó conversación en redes sociales, especialmente por producirse en medio de una etapa activa para el artista, marcada por apariciones públicas y proyectos en desarrollo.

Pese al episodio de salud, Balvin no ha anunciado un retiro prolongado ni cambios estructurales en su agenda para 2026. Por ahora, continúa en reposo mientras avanza su recuperación, a la espera de retomar gradualmente sus actividades. El artista tampoco ha entregado nuevas actualizaciones sobre su evolución, por lo que cualquier información adicional se espera que sea comunicada directamente a través de sus canales oficiales.

Confirmación de asistencia al Super Bowl y relación con Bad Bunny

A pesar de su actual situación de salud, otra noticia que ha captado la atención del público es la confirmación de su asistencia al Super Bowl LX, programado para el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. El artista paisa señaló que estará presente para apoyar a Bad Bunny, quien será el encargado del show de medio tiempo, en lo que representa una muestra pública de reconciliación entre ambos, tras un período de distanciamiento que fue objeto de especulación en años recientes.

En declaraciones entregadas luego de los Grammy, Balvin se refirió al momento que atraviesa su relación con Benito Antonio Martínez Ocasio y expresó su respaldo profesional: “Yo voy a ir para verlo… Va a ser grande”.

Con este episodio, el artista atraviesa una pausa momentánea en un momento de alta visibilidad internacional. La atención ahora se concentra en su proceso de recuperación y en las próximas actualizaciones que él mismo decida compartir, de cara a su anunciada presencia en el Super Bowl LX, un evento que marcará su agenda inmediata y que coincide con una etapa de respaldo y reencuentro dentro del panorama de la música urbana.