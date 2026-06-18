Resumen: La salud de Luis Miguel volvió a generar preocupación luego de que medios internacionales reportaran que el cantante habría sido sometido a una cirugía cardíaca y permanecería hospitalizado en Nueva York. Aunque las versiones señalan que su recuperación avanza favorablemente, hasta el momento ni el artista ni su equipo han confirmado oficialmente la información.

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan que el cantante estaría hospitalizado tras ser operado del corazón

La salud del cantante mexicano Luis Miguel ha vuelto a generar preocupación internacional, luego de que nuevos reportes señalaran que habría sido sometido a una intervención quirúrgica en el corazón y que permanecería hospitalizado en Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por la revista española Semana, el artista estaría internado en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, un centro médico reconocido en el área de cardiología, donde habría recibido atención especializada tras el procedimiento.

Reportes sobre su estado de salud

Según lo publicado por el medio, el intérprete de 56 años habría sido operado recientemente y continuaría bajo observación médica mientras avanza su recuperación. Las versiones indican que su evolución sería favorable y que el proceso estaría siendo monitoreado por un equipo médico especializado.

El reporte también señala que la hospitalización del cantante podría extenderse por algunos días más, dependiendo de su progreso clínico, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre la intervención ni sobre el tiempo exacto de recuperación.

Acompañamiento durante su recuperación

En medio de esta situación, versiones de prensa indican que el artista habría contado con la compañía de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, quien estaría pendiente de su estado de salud durante su estancia en Nueva York.

Esto le podría interesar: ¿Y así pide respeto por su vida privada? Fuerte declaración de Greeicy que salpica a Mike Bahía y a Tini

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Luis Miguel ni de su equipo de trabajo que confirme o desmienta la información sobre la supuesta cirugía.

Rumores previos y falta de confirmación

No es la primera vez que surgen versiones sobre la salud del cantante. En meses anteriores ya se habían difundido rumores sobre una posible hospitalización, los cuales fueron desmentidos por su círculo cercano.

En esta ocasión, los reportes aseguran que el artista habría permanecido varias semanas bajo atención médica tras ser intervenido quirúrgicamente, aunque la información continúa sin confirmación oficial.

Expectativa entre sus seguidores

Mientras se conocen nuevos detalles, millones de seguidores del llamado “Sol de México” permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Luis Miguel sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música en español.

Por ahora, todo lo relacionado con su condición médica sigue basado en versiones de medios internacionales, a la espera de un comunicado oficial que aclare su situación.